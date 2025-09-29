Ο Ορφέας Αυγουστίδης τραγούδησε… σύνθημα της ΑΕΚ στη νέα σειρά «Φαντάσματα» όπου πρωταγωνιστεί! (vid)

Η νέα κωμική σειρά «Φαντάσματα» του STAR έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής με τον ΑΕΚτζή Ορφέα Αυγουστίδη να... κλέβει την παράσταση.

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς είχε πολύ... ΑΕΚ στο σενάριο με τον γνωστό Ενωσίτη ηθοποιό να τραγουδά σύνθημα της αγαπημένης του ομάδας.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης μαζί με την Έλλη Τρίγγου έπρεπε να περάσουν από έναν σκοτεινό διάδρομο, αμφότεροι τρομαγμένοι και τότε η Τρίγγου του λέει «πες ένα τραγούδι να μας δώσεις θάρρος», με τον Ορφέα να ξεκινά να τραγουδά το γνωστό σύνθημα «Όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά, πιο δυνατά!». Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ενωσίτης Θοδωρής Σκυφτούλης...