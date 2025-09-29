Ο Ορφέας Αυγουστίδης τραγούδησε… σύνθημα της ΑΕΚ στη νέα σειρά «Φαντάσματα» όπου πρωταγωνιστεί! (vid)

Το πρώτο επεισόδιο της σειράς είχε πολύ... ΑΕΚ στο σενάριο με τον γνωστό Ενωσίτη ηθοποιό να τραγουδά σύνθημα της αγαπημένης του ομάδας.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης μαζί με την Έλλη Τρίγγου έπρεπε να περάσουν από έναν σκοτεινό διάδρομο, αμφότεροι τρομαγμένοι και τότε η Τρίγγου του λέει «πες ένα τραγούδι να μας δώσεις θάρρος», με τον Ορφέα να ξεκινά να τραγουδά το γνωστό σύνθημα «Όταν σε βλέπω η καρδιά μου χτυπά, πιο δυνατά!». Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο Ενωσίτης Θοδωρής Σκυφτούλης...
Φοβεροί 😂 #tafantasmata pic.twitter.com/4sj9hBFEuj— 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓒𝓱𝓪𝓽𝔃𝓸𝓹𝓸𝓾𝓵𝓸𝓾 💜 (@annahatzopoulou) September 28, 2025