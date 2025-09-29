Η αποστολή και το μεταγραφικό… πρόγευμα του Ολυμπιακού στο Μιλάνο

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για το check in του αρχισκάουτερ των «ερυθρόλευκων», Χρήστου Ακκά στο παγκόσμιο φόρουμ του TransferRoom που διεξάγεται στην ιταλική πόλη.

Μπορεί ελάχιστα μεταγραφικά παζάρια – ανά την υφήλιο - να παραμένουν ακόμα ανοιχτά, ωστόσο οι επαφές των ομάδων με φόντο την ενίσχυση των ρόστερ τους δεν τελειώνουν ποτέ.

Το παγκόσμιο φόρουμ του «TransferRoom» που διεξάγεται στο Μιλάνο αποτελεί αποτελεί μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για περισσότερα από 350 κλαμπ και πάνω από 100 ατζέντηδες να ανοίξουν την ατζέντα με φόντο την χειμερινή μεταγραφική περίοδο ακολουθεί στην άκρη του ορίζοντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, ο Ολυμπιακός δίνει το παρών στην ιταλική πόλη και εκπροσωπείται από τον chief scout, Χρήστο Ακκά.

Η λειτουργία του « TransferRoom »

Τι ακριβώς είναι το «TransferRoom» και πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για την διαδικτυακή συνδρομητική πλατφόρμα που παρουσιάζει ανά πάσα ώρα και στιγμή στους συλλόγους τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για μεταγραφή (ή για δανεισμό) και συμβάλλει τα μέγιστα στην απευθείας επικοινωνία μεταξύ των ομάδων.

Περισσότεροι από 800 σύλλογοι από 125 πρωταθλήματα - 70 χώρες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, μεταξύ των οποίων ομάδες της ποδοσφαιρικής ελίτ της Ευρώπης (Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σεβίλλη, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Γιουβέντους, Ιντερ, Μίλαν, Μονακό κ.α.) και μέσω του TransferRoom έχουν γίνει - από το 2017 - περισσότερες από 6500 μεταγραφές.

Για τους μεγαλύτερους συλλόγους, χρησιμοποιείται κυρίως για να βρίσκουν εύκολα συλλόγους να παραχωρούν τους ποδοσφαιριστές.

Οι ομάδες που κλείνουν συμμετοχή στα φόρουμ του «TransferRoom», δηλώνουν ποιους συλλόγους επιθυμούν να συναντήσουν στα τραπέζια που δημιουργούνται.

Εκεί διεξάγονται συνομιλίες διάρκειας 15-18 λεπτών μεταξύ εκπροσώπων των κλαμπ, στις οποίες ανταλλάσσονται λεπτομέρειες και ξεκαθαρίζονται οι προθέσεις για παίκτες, είτε προς πώληση, είτε προς αγορά, ή για πιθανές άλλες συνεργασίες μεταξύ δύο συλλόγων.