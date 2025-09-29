La Liga και Puma σχεδίασαν μία μπάλα αφιερωμένη αποκλειστικά στο «clasico» (vid)

Με το θεαματικό ντέρμπι της Μαδρίτης μεταξύ της Ατλέτικο και της Ρεάλ να έχει περάσει, η La Liga προετοιμάζεται ήδη για τον πιο μεγάλο αγώνα της σεζόν: το Clasico, στο οποίο η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία, χάρη στη νίκη (5-2) των «Ροχιμπλάνκος» το Σάββατο, ανέβηκε στην πρώτη θέση.

Σήμερα (29/9), η La Liga και η Puma παρουσίασαν την πρώτη μπάλα αγώνα με αποκλειστικό σχεδιασμό τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο αγώνα, με σλόγκαν «ένα παιχνίδι, όλα τα μάτια».

Το πρώτο Clasico έχει προγραμματιστεί για τις 26 Οκτωβρίου στο ανακαινισμένο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», ενώ ο αγώνας του β΄ γύρου θα είναι τον Μάιο του 2026 και θα αποτελέσει το πρώτο σούπερ ντέρμπι του ισπανικού ποδοσφαίρου στο νέο «Καμπ Νου».

Η μπάλα του Clasico θα έχει λευκή βάση κι ένα εντυπωσιακό τύπωμα αστεριού, αποτίνοντας φόρο τιμής στους πραγματικούς πρωταγωνιστές του αγώνα: τα αστέρια στο γήπεδο. Η χρωματική παλέτα -γκρι, μαύρο και μια πινελιά χρυσού στο λογότυπο της Puma- ενισχύει την ενέργεια ενός σχεδίου που, χωρίς καν να αναφέρει το όνομα του αγώνα, μιλάει από μόνο του.

Εμπνευσμένο από τα στοιχεία του μηχανοκίνητου αθλητισμού -ταχύτητα, ακρίβεια, δύναμη και αδρεναλίνη- αυτό το σχέδιο αποτυπώνει την ουσία του ποδοσφαίρου, καθιστώντας το ένα αντικείμενο υψηλής απόδοσης που δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στις υψηλότερες προσδοκίες.

Η μπάλα, διαθέσιμη προς αγορά, ενσωματώνει την ίδια τεχνολογία αιχμής με την επίσημη μπάλα αγώνα της La Liga για το 2025-26. Τα 12 μεγάλα, χωρίς ραφές, θερμοκολλημένα πάνελ της εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη αεροδυναμική και μια πιο σταθερή και ακριβή πτήση. Η επιφάνεια PU με τρισδιάστατη υφή (1,1 mm) βελτιώνει την πρόσφυση, την αίσθηση και τον έλεγχο, προσφέροντας ανώτερη αφή με κάθε επαφή.

Η μπάλα διαθέτει εξαιρετική ανθεκτικότητα, ιδανική για δυνατά σουτ και παιχνίδι υψηλής έντασης. Πιστοποιημένη με το σήμα FIFA Quality Pro, αυτή η μπάλα αναπτύχθηκε για να πληροί τα υψηλότερα πρότυπα που απαιτούνται από παίκτες, προπονητές και τεχνικό προσωπικό.