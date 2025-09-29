Προς Τρίπολη ο αγώνας ΟΦΗ - Άρης

Στο γήπεδο του Αστέρα θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν ο αγώνας του ΟΦΗ απέναντι στον Άρη, εξαιτίας της τραγικής κατάστασης που βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος του Παγκρήτιου σταδίου.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος το προσεχές Σάββατο (4/9) στις 18:30, ένας αγώνας που σύμφωνα με τις ενδείξεις θα γίνει στην έδρα του Αστέρα Aktor στην Τρίπολη.

Ο λόγος είναι πως η εικόνα που είχε το Παγκρήτιο στάδιο στην αναμέτρηση των Κρητικών κόντρα στην Κηφισιά ήταν αφοπλιστική και δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Οι δύο ομάδες και η Stoiximan Super League είχαν επαφές στη διάρκεια της ημέρας και τελικά αποφασίστηκε ο αγώνας να γίνει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με το μόνο που απομένει να είναι η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής.