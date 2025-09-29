Κούγιοβιτς στο SDNA: «Ο Ζαρουρί έχει προσωπικότητα και ταλέντο που ξεχωρίζει»

Ο άλλοτε προπονητής του στη βελγική Λομέλ μιλάει στο SDNA για τον 24χρονο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού και εξηγεί γιατί πρόκειται για έναν παίκτη που δεν περνά απαρατήρητος.

Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς επιστρέφει ο Παναθηναϊκός έπειτα απ΄το buzzer beater – γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ κόντρα στον Παναιτωλικό και το σπουδαίο «διπλό» στο Αγρίνιο.

Στην αγωνιστική ατζέντα του Τριφυλλιού βρίσκεται το παιχνίδι της Πέμπτης (2/10) με αντίπαλο την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εκκίνηση στην πρεμιέρα της δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την εμφατική νίκη (1-4) στη Βέρνη απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις.

Νίκη που έφερε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του Ανάς Ζαρουρί. Ο Μαροκινός διεθνής μεσοεπιθετικός έκανε σκόνη και θρύψαλα την ελβετική άμυνα και με τρία γκολ (χατ τρικ) υπήρξε ο MVP της θριαμβευτικής πρεμιέρας του Παναθηναϊκού.

Το SDNA εντόπισε τον Βλάνταν Κούγιοβιτς (φωτ.), άλλοτε προπονητή του Ζαρουρί στην βελγική Λομέλ την σεζόν 2020-21.

«Ναι, είχα τον Ανάς στη Λομέλ. Ήταν πολύ νέος τότε και πιστεύω ότι οι πιο σημαντικοί άνθρωποι για την ανακάλυψη του ταλέντου του και την ώθηση του ήταν οι προπονητές εκείνης της περιόδου, ο Λίαμ Μάνινγκ και ο Πέτερ Βαν Ντερ Βεν.

Αναγνώρισαν το ταλέντο του, του έδωσαν την ευκαιρία, τον χρόνο και την υπομονή για να εξελιχθεί σε παίκτη κορυφαίου επιπέδου.

Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο όπλο του είναι οι ατομικές του δεξιότητες με την μπάλα, οι ενέργειες, το ντριμπλάρισμα, η τελική προσπάθεια.

Ο τομέας στον οποίο χρειάζεται να δουλέψει και να εξελιχθεί είναι η τακτική της ομάδας, τα αμυντικά καθήκοντα και η αμυντική μετάβαση.

Μεγάλη προσωπικότητα, ταλαντούχος και εξαιρετικός παίκτης. Ελπίζω όλη η Ελλάδα να απολαύσει τις εμφανίσεις του, τις ασίστ, τα όμορφα γκολ».