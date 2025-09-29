Παναθηναϊκός: «Νοκ-άουτ» μέχρι την διακοπή ο Ντραγκόφσκι

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί δίχως τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μέχρι την διακοπή του Πρωταθλήματος λόγω Εθνικών ομάδων.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο τον άφησε εκτός αποστολής από την χτεσινή αναμέτρηση με τον Παναιτωλιικό στο Αγρίνιο, στην οποία αγωνίστηκε ο Λαφόν.

Όπως φαίνεται, ο Ντραγκόφσκι δεν θα μπορέσει να τεθεί στην διάθεση του Χρήστου Κόντη ούτε για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια, απέναντι σε Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το Europa League και Ατρόμητο για το Πρωτάθλημα.

Μετά από αυτή την δυάδα αγώνων θα υπάρξει διακοπή για τις Εθνικές ομάδες και μετά την επιστροφή των συλλόγων στην δράση, ο «Δράκος» του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι απόλυτα έτοιμος να υπερασπιστεί ξανά τα γκολπόστ.