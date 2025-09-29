Μαρσιάλ: Το δύσκολο ξεκίνημα στη Μοντερέι

Δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στο Μεξικό ο Άντονι Μαρσιάλ έχοντας καταγράψει τρεις συμμετοχές με Μοντερέι δίχως γκολ και ασίστ.

Ο Άντονι Μαρσιάλ, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ στην περυσινή σεζόν σημειώνοντας εννέα γκολ σε 24 συμμετοχές άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στο Μεξικό. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στη Μοντερέι, μια ομάδα που βρισκόταν ήδη σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση πριν την άφιξή του.



Το ξεκίνημα του Γάλλου φορ στη χώρα της κεντρικής Αμερικής δεν είναι ενθαρρυντικό. Στο ντεμπούτο του ως βασικός, κόντρα στη Σάντος Λαγκούνα, η Μοντερέι πήρε μεν τη νίκη, αλλά με δυσκολία (1-0).



Ο Μαρσιάλ μετρά 117 λεπτά στις τρεις πρώτες εμφανίσεις του (απέναντι σε Κλαμπ Αμέρικα, Τολούκα και Σάντος Λαγκούνα), δείχνοντας ψήγματα της κλάσης του, δίχως όμως να έχει προσαρμοστεί ακόμα πλήρως στους ρυθμούς του μεξικανικού ποδοσφαίρου.



Ο προπονητής της Μοντερέι, Ντομένεκ Τόρεντ, στάθηκε στη σημασία της υπομονής για τον πρώην άσο των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ΑΕΚ:



«Ο Μαρσιάλ έχει την ποιότητα να αγωνιστεί σε κάθε θέση της επίθεσης – από τα άκρα μέχρι 'ψευτοεννιάρι' ή ακόμα και ως επιτελικός χαφ. Αυτό που του λείπει αυτή τη στιγμή είναι η αυτοπεποίθηση και η προσαρμογή στο σύστημα.



Δουλεύουμε ώστε να συμμετέχει πιο ενεργά στην επίθεση και να τολμά περισσότερο στο ένας εναντίον ενός».