«Εμείς οι παλιοί, ανατριχιάζουμε»: Τα υπέροχα λόγια του κόσμου της ΑΕΚ για τον Σλίσκοβιτς (vid)

Η επιτυχημένη δράση meet the legends είχε συνέχεια χθες και ο Ζόραν Σλίσκοβιτς συνάντησε τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Ενωσίτες σχημάτισαν ουρές για να φωτογραφηθούν με μια από τις πιο αγαπητές μορφές της δεκαετίας του '90 Ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη διετία 1992-1994 και είχε αποτελέσει βασικό συντελεστή της κατάκτησης δύο πρωταθλημάτων, ήρθε από την Κροατία και βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena όπου γνώρισε την αποθέωση.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με λόγια του κόσμου της Ένωσης για τον Σλίσκοβιτς...

«Σαν να ήρθα στο σπίτι μου...»

Νωρίτερα θυμίζουμε ο Ζόραν Σλίσκοβιτς είχε μιλήσει στην κάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζοντας πως νιώθει σαν να γυρίζει στο σπίτι του.