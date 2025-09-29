MENU
«Εμείς οι παλιοί, ανατριχιάζουμε»: Τα υπέροχα λόγια του κόσμου της ΑΕΚ για τον Σλίσκοβιτς (vid)

Η επιτυχημένη δράση meet the legends είχε συνέχεια χθες και ο Ζόραν Σλίσκοβιτς συνάντησε τον κόσμο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Ενωσίτες σχημάτισαν ουρές για να φωτογραφηθούν με μια από τις πιο αγαπητές μορφές της δεκαετίας του '90  Ο Ζόραν Σλίσκοβιτς που είχε αγωνιστεί στην ΑΕΚ τη διετία 1992-1994 και είχε αποτελέσει βασικό συντελεστή της κατάκτησης δύο πρωταθλημάτων, ήρθε  από την Κροατία και βρέθηκε στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena όπου γνώρισε την αποθέωση. 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με λόγια του κόσμου της Ένωσης για τον Σλίσκοβιτς... 

«Σαν να ήρθα στο σπίτι μου...» 

Νωρίτερα θυμίζουμε ο Ζόραν Σλίσκοβιτς είχε μιλήσει στην κάμερα της ΠΑΕ ΑΕΚ τονίζοντας πως νιώθει σαν να γυρίζει στο σπίτι του. 

