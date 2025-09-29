«Σμυρνιός»: Το νέο βαν του Ηρακλή (pic)

Ο Ηρακλής έχει από σήμερα ένα νέο βαν με το όνομα «Σμυρνιός», το οποίο θα εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και υποστήριξης της πρώτης ομάδας, αλλά και τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής ακαδημίας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Κυανόλευκη» ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ προχώρησε σήμερα στην παραλαβή ενός νέου βαν, με το όνομα «Σμυρνιός», το οποίο εντάσσεται πλέον στον στόλο του συλλόγου. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της οργάνωσης και της λειτουργίας της ομάδας, καθώς το νέο όχημα θα εξυπηρετεί τόσο τις καθημερινές ανάγκες μετακίνησης και υποστήριξης της πρώτης ομάδας, όσο και τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής ακαδημίας του Ηρακλή.

Υπενθυμίζεται ότι το πούλμαν της ομάδας είχε παραληφθεί την περσινή σεζόν, αποτελώντας μια ιστορική στιγμή για τον ΗΡΑΚΛΗ και τους φιλάθλους του. Με την προσθήκη και του νέου βαν, ο σύλλογος συνεχίζει να βελτιώνει τις υποδομές του, επενδύοντας σταθερά σε κάθε τομέα που μπορεί να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου.