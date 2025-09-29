FIFPRO: «Nέο ημερολόγιο αγώνων τώρα, υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης των παικτών»

Οι φορείς του ποδοσφαίρου θα πρέπει επειγόντως να βρουν έναν τρόπο για δημιουργία πιο ισορροπημένων ημερολογίων αγώνων, παρέχοντας παράλληλα επαρκείς περιόδους ανάπαυσης και αποκατάστασης για τους παίκτες, προειδοποίησε η διεθνής ένωση παικτών FIFPRO.

Στην έκθεση παρακολούθησης του φόρτου εργασίας των παικτών που εξετάζει τη σεζόν 2024-25, η FIFPRO παρείχε στοιχεία για αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία και την απόδοση λόγω της συμφόρησης στο ημερολόγιο, ειδικά για παίκτες που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Σίτι είχαν λιγότερες από τις συνιστώμενες 28 ημέρες ελάχιστης διάρκειας εκτός αγωνιστικής περιόδου, ενώ οι φιναλίστ Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι είχαν λιγότερες από δύο εβδομάδες προετοιμασίας, λιγότερο από το μισό της συνιστώμενης ελάχιστης διάρκειας.

«Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στις συζητήσεις γύρω από το ημερολόγιο είναι ότι οι άνθρωποι τείνουν να το εξετάζουν μόνο μεμονωμένα και ανά αγώνα ή απλώς για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που είναι συνήθως ένα έτος», δήλωσε ο Μαχέτα Μολάνγκο, διευθύνουσα σύμβουλος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της FIFPRO.

«Αυτό που μας επιτρέπουν αυτές οι αναφορές είναι να ρίξουμε μια ματιά στην ευρύτερη εικόνα και να δούμε τι συμβαίνει σε διαδοχικές σεζόν. Εκεί αρχίζουμε να βγάζουμε μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Παίκτες όπως ο Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος έχει αναφερθεί στην αναφορά, αν είναι αρκετά τυχερός ώστε να είναι σε φόρμα και κληθεί για το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα περάσει τρία συνεχόμενα καλοκαίρια χωρίς διάλειμμα», πρόσθεσε ο Μολάνγκο.

Ο Πάλμερ έπαιξε για την Αγγλία, η οποία έφτασε στον τελικό του Euro 2024, και την Τσέλσι, η οποία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων φέτος, με τον 23χρονο να αναμένεται να παίξει για τη χώρα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Έκτοτε έχει αντιμετωπίσει δύο προβλήματα στη βουβωνική χώρα στην αρχή αυτής της σεζόν και η αναφορά έδειξε πώς το αδιάκοπο πρόγραμμα του ποδοσφαίρου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με άλλα μεγάλα αθλήματα.

Ενώ αμερικανικά πρωταθλήματα όπως το NBA και το MLB εγγυώνται στους παίκτες τους μια περίοδο εκτός σεζόν τουλάχιστον 14-15 εβδομάδων εάν φτάσουν στους τελικούς, οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες είχαν μόλις τρεις εβδομάδες για να ανακάμψουν, δημιουργώντας αρνητικό αντίκτυπο στους παίκτες.

«Ο χρόνος διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στις περιόδους ανάπαυσης και αποκατάστασης των παικτών, καθώς και στην περίοδο επανεκπαίδευσης», δήλωσε ο διευθυντής παγκόσμιας πολιτικής και στρατηγικής της FIFPRO, Αλεξάντερ Μπίλέφελντ.

Η έκθεση έδειξε ότι ο Ατσράφ Χακίμι έπαιξε 53 αγώνες για την Παρί Σεν Ζερμέν και το Μαρόκο τη σεζόν 2023-24, έχοντας ένα διάλειμμα 32 ημερών εκτός σεζόν. Αλλά αυτό μειώθηκε σε 22 ημέρες όταν έπαιξε 69 παιχνίδια την περασμένη σεζόν.

Τα ταξίδια των παικτών, ειδικά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων των διεθνών αγώνων, επισημάνθηκαν επίσης στην έκθεση, με πολλούς παίκτες να διανύουν χιλιάδες μίλια πετώντας από την Ευρώπη προς τη Νότια Αμερική ή την Ασία.

Η FIFPRO έδωσε το παράδειγμα του Μόισες Καισέδο από την Τσέλσι, ο οποίος κάλυψε σχεδόν 25.000 χιλιόμετρα για να παίξει τέσσερις αγώνες σε 14 ημέρες για την ομάδα του και τον Ισημερινό, παίζοντας 90 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.



Επίσης ο Νεοζηλανδός επιθετικός της Νότιγχαμ Φόρεστ, Κρις Γουντ, δήλωσε ότι ήταν «ζωτικής σημασίας» οι παίκτες να έχουν μια περίοδο ανάρρωσης για να επιτρέψουν στο σώμα να προσαρμοστεί πριν από την επιστροφή στην προπόνηση για τον επόμενο αγώνα.

«Παίζεις έναν αγώνα το Σάββατο και αν έχεις διεθνή ταξίδια, επιστρέφοντας για να παίξω για τη χώρα μου στη Νέα Ζηλανδία, μερικές φορές βρίσκομαι σε αεροπλάνο τρεις ώρες μετά την ολοκλήρωση ενός αγώνα για τη Φόρεστ», είπε ο Γουντ και πρόσθεσε:

«Είμαι στο αεροπλάνο έτοιμος να ταξιδέψω τις 30 ώρες πίσω στη Νέα Ζηλανδία. Η αποκατάσταση του σώματος, η μυϊκή του πλευρά, δεν είναι τέλεια, καθισμένος σε ένα αεροπλάνο, ακόμα και στις περισσότερες περιπτώσεις αν έχουμε ένα ξαπλωμένο κάθισμα.

Δεν δίνει στο σώμα σου αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί ή να ανακάμψει από το ακραίο φόρτο εργασίας που έχεις από έναν αγώνα. Είναι μια μεγάλη διαδρομή για να ταξιδέψεις. Και στη συνέχεια το να είσαι προετοιμασμένος και έτοιμος να προπονηθείς και να ξαναπάς τρεις ή τέσσερις ημέρες αργότερα έχει μεγάλη επίδραση στο σώμα».