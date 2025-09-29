«Συναγερμός» στη Θέλτα - Ψάχνει την επανεκκίνηση κόντρα στον ΠΑΟΚ

Σε κατάσταση συναγερμού, η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase - Τι προκύπτει από την Ισπανία ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να μαζέψει τα κομμάτια του καθώς μπροστά του έχει μία άκρως δύσκολη και απαιτητική εβδομάδα. Από σήμερα το απόγευμα, οι ασπρόμαυροι ξεκινούν προετοιμασία για το ταξίδι στο Βίγκο, εκεί που τους περιμένει η Θέλτα σε κατάσταση συναγερμού...

Μετά την ήττα, από την Έλτσε με 2-1, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ μετρά οκτώ σερί παιχνίδια χωρίς νίκη (σ.σ. επτά στην La Liga και την ήττα με 2-1 από την Στουτγάρδη) και είναι οριακά -στην ισοβαθμία με Λεβάντε, Βαγιεκάνο, Σοσιεδάδ και Μαγιόρκα- πάνω από την γραμμή υποβιβασμού στην βαθμολογία.

Ο προπονητής της, Κλαούντιο Χιράλντεθ, ανέλαβε την ευθύνη για το νέο στραβοπάτημα, σημειώνοντας πως: «Δεν είμαστε στα καλύτερά μας, είχαμε δύο πολύ κακά παιχνίδια στην σειρά και είμαι ο ένας που έχει την μεγαλύτερη ευθύνη και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήμασταν κατώτεροι από την Στουτγάρδη και την Έλτσε και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να βελτιώσουμε το επίπεδό μας και πρώτους απ΄όλους εγώ. Ας εμπιστευτούμε την ομάδα, θα πάμε μπροστά και θα βελτιώσουμε τις εμφανίσεις μας.

Προφανώς πρέπει να νικήσουμε το συντομότερο δυνατό. Φτάσαμε κοντά σε αρκετά ματς. Στην παρούσα φάση δεν νιώθουμε άνετα στο γήπεδο, δεν παίρνουμε τον έλεγχο της μπάλας όπως το κάναμε παλιότερα. Όποιος θέλει να αμφισβητεί, ας μη το κάνει με τους παίκτες, να το κάνει με μένα».

Το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται από την Θέλτα ως μία ευκαιρία για επανεκκίνηση, με τους παίκτες να εστιάζουν στην επόμενη ημέρα: «Είμαι πολύ λυπημένος, γιατί θέλαμε να κερδίσουμε την Έλτσε και να δώσουμε ικανοποίηση στους οπαδούς που ταξίδεψαν για να είναι στο πλευρό μας. Τώρα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον ΠΑΟΚ, το προηγούμενο ματς τελείωσε και πρέπει να διορθώσουμε τα λάθη μας», ανέφερε ο 28χρονος Ρουμάνος τερματοφύλακας, Ιονούτ Ράντου.

Ο 22χρονος Ισπανός μέσος, Μιγκέλ Ρομάν, που αγωνίστηκε για δεύτερη φορά φέτος, από την πλευρά του, σημείωσε: «Δεν υπάρχει χρόνος για λύπη. Πρέπει να εστιάσουμε στο ματς της Πέμπτης, έχουμε ένα πολύ ωραίο εντός έδρας ματς και πρέπει να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας με μία νίκη», ενώ ο Χουγκο Σοτέλο, ο 21χρονος, επίσης, Ισπανός, μέσος, πρόσθεσε: «Την Πέμπτη έχουμε μία άλλη ευκαιρία και η νίκη θα έρθει σίγουρα. Θέλουμε τους οπαδούς στο πλευρό μας, τόσο στο ματς της Πέμπτης με τον ΠΑΟΚ, όσο και την Κυριακή (σ.σ. με την Ατλέτικο για το Πρωτάθλημα), να συνεχίσουν να μας πιστεύουν, νας μας υποστηρίζουν και πιστεύουμε η νίκη θα έρθει».