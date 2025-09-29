Ινφαντίνο: «Ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο του Μουντιάλ 2026 στο Ταμείο της FIFA για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο»

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοίνωσε ότι ένα δολάριο για κάθε εισιτήριο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που πωλείται θα διατεθεί στο Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών.

Το Ταμείο δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2025, το οποίο στοχεύει στη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων και την παροχή πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση και ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Τζιάνι Ινφαντίνο, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο "Global Citizen Education fund" (Φεστιβάλ Παγκόσμιου Πολίτη), στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συνοδευόμενος» από τις τρεις μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Maple, Zayu και Clutch, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή του στη σκηνή μπροστά σε 80.000 θεατές, ο πρόεδρος της FIFΑ είπε:



«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι η μόνη διοργάνωση όπου ολόκληρος ο πλανήτης συγκεντρώνεται σε μια σκηνή. Ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο που πωλείται για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα πηγαίνει απευθείας στο Παγκόσμιο Ταμείο Εκπαίδευσης Πολιτών της FIFA και αυτό θα παρέχει ποιοτική εκπαίδευση και πρόσβαση στο ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Ήδη, έχουν εξασφαλιστεί 30 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της ποιοτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά παντού, δίνοντάς τους ελπίδα, ευκαιρίες και την ευκαιρία να ονειρευτούν μεγάλα όνειρα. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν που έκαναν δυνατή αυτή την εμπνευσμένη βραδιά.

Το να μπορούμε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, να μπορούμε να φέρνουμε κοντά τη μουσική, το ποδόσφαιρο, να κάνουμε το καλό... κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι».

Επίσης, ένα δολάριο από κάθε εισιτήριο που πωλήθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το οποίο διοργανώθηκε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του Ιουνίου-Ιουλίου 2025, δόθηκε επίσης στο ταμείο.



Tο Μουντιάλ των 48 ομάδων και θα πραγματοποιηθεί σε 16 πόλεις υποδοχής σε όλο τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.



Η συνεργασία μεταξύ της FIFA και του Global Citizen άρχισε στο ίδιο φεστιβάλ ακριβώς πριν από ένα χρόνο, όταν ανακοινώθηκαν οι 26 πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA.