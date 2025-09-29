Παναθηναϊκός: Από 25 ευρώ τα εισιτήρια για Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων για την αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Από 25 ευρώ ξεκινούν οι τιμές.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται την προσεχή Πέμπτη (2/10) την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ενημερώνει σήμερα τον κόσμο της σχετικά με την κυκλοφορία των εισιτηρίων.

Αυτή θα ξεκινήσει από το μεσημέρι (12:00) της Τρίτης, ενώ οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ, με το ποσό ενίσχυσης του Ερασιτέχνη (5€) να συμπεριλαμβάνεται.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Go Ahead Eagles στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (02/10) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη (30/9) στις 12 το μεσημέρι.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Go Ahead Eagles έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH 20, 21, 33, 34 25 € 22, 32 30 € 23, 31 35 € 24, 30 40 € 26, 28 55€ 29 105€ P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION