Πιερό: «Χαρούμενος για το γκολ και τη νίκη» (vid)

Αρκετά περιθώρια βελτίωσης έχει η ΑΕΚ, όπως τόνισε ο Φράνζι Πιερό, που αναδείχτηκε καλύτερος παίκτης στη νίκη επί του Βόλου.

O Φράνζι Πιερό αναδείχθηκε COSMOTE TELEΚOM MVP της ΑΕΚ στον αγώνα με τον Βόλο (1-0), μέσα από την ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επίσημης κοινότητας της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber.

O επιθετικός από την Αϊτή πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, πέτυχε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα μας, ενώ είχε και δοκάρι σε προσπάθεια να πετύχει και δεύτερο τέρμα.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Πιερό μίλησε στην κάμερα του AEK TV για το παιχνίδι, για την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και για την προσωπική του απόδοση.

«Νιώθω καλά που πήραμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να συνεχίσουμε, είμαι χαρούμενος που κατάφερα να σκοράρω, όμως το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Όμως προφανώς, είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε ως ομάδα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Οπότε θα παρακολουθήσουμε τα βίντεο και θα δούμε που πρέπει να βελτιωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

