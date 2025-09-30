Ένα ξεδίπλωμα για σεμινάριο δέκα δευτερολέπτων και η κλάση του Μάνταλου (vid)

Στην 400η εμφάνιση του με την φανέλα της ΑΕΚ, ο Πέτρος Μάνταλος, δεν θα μπορούσε να μην έχει συμμετοχή στο γκολ που έκρινε το παιχνίδι απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο. Ένα γκολ, που επετεύχθη με μια αντεπίθεση για σεμινάριο…

Η Ένωση, η αλήθεια είναι, δυσκολεύτηκε αρκετά στη δημιουργία στο πρώτο 45λεπτο ωστόσο στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, όταν βρήκε τον αντίπαλο ψηλά, κατάφερε την τέλεια μετάβαση. Μια μετάβαση δέκα δευτερολέπτων, από την μια εστία στην άλλη. Με τρεις ποδοσφαιριστές να κάνουν την τέλεια ενέργεια για να βρεθεί η μπάλα στα δίχτυα του Σιαμπάνη.

Ναι, η κεφαλιά ψαράκι του Φραντζί Πιερό είναι εντυπωσιακή! Ναι, το γύρισμα ακριβείας - σήμα κατατεθέν του Νίκλας Ελίασον, είναι το ενδεδειγμένο. Όμως, τίποτε από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν ο Πέτρος Μάνταλος δεν στεκόταν όρθιος, υπό την πίεση του αντιπάλου και δεν έβγαζε αυτή την πάσα - κλειδί με… μοιρογνωμόνιο δεξιά στον χώρο, για να βρει την μπάλα μπροστά του ο Ελίασον.

Ο αρχηγός της ΑΕΚ είναι αυτός επί της ουσίας που χτίζει από τον άξονα και ξεκινά την αντεπίθεση για σεμινάριο, έχοντας το καθαρό μυαλό , την ποιότητα και την ικανότητα να περάσει με τέτοιον τρόπο την μπάλα που δεν θα μπορούσε να αναχαιτιστεί από τους αντιπάλους. Μια ενέργεια υψηλής κλάσης, που απλά έρχεται να προστεθεί στα όσα σπουδαία επιτεύγματα έχει να επιδείξει ο Μάνταλος αυτά τα 11 χρόνια που βρίσκεται στην ΑΕΚ.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή 400 συμμετοχών, 68 τερμάτων, 108 ασίστ, με δυο πρωταθλήματα και δυο κύπελλα που καθημερινά επιβεβαιώνει πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα. Πόσο σημαντικός είναι για τα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Πόσο σημαντικός είναι μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Στα 34 του χρόνια, μοιάζει «σαν το παλιό καλό κρασί», με τον Νίκολιτς να τον χρησιμοποιεί με τέτοιον τρόπο που δίνει τη δυνατότητα και στον ίδιο τον Μάνταλο να προσφέρει ποιοτικά λεπτά κάνοντας τη διαφορά στον τομέα της δημιουργίας και όχι μόνο. Όπως χθες...