«Διορία του Παναθηναϊκού στον Ρεμπρόφ, δεν τον αφήνει η ουκρανική ομοσπονδία»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στην Ουκρανία για το "φλερτ" του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει δυνατό ξεκίνημα με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του, ωστόσο τα ουκρανικά ΜΜΕ διατηρούν στο προσκήνιο την υπόθεση Ρεμπρόφ.

Νέο ρεπορτάζ, αυτή τη φορά από την ιστοσελίδα "sport.ua", υποστηρίζει πως οι Πράσινοι έχουν δώσει διορία στον ομοσπονδιακό προπονητή της Ουκρανίας για να προχωρήσει η συνεργασία των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντως, παρά την επιθυμία του Ουκρανού προπονητή να συνεργαστεί με το Τριφύλλι, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αντρέι Σεφτσένκο είναι "κάθετος" και αρνείται κατηγορηματιά να τον αφήσει να αποχωρήσει. «Ως εκ τούτου δεν εξετάζεται καν άλλη λύση για τον πάγκο της εθνικής ομάδας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.