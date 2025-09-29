Κλάτενμπεργκ: «Έτσι είναι να δουλεύεις για τον Μαρινάκη»

Ο πρώην διαιτητής της Premier League και πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, μίλησε σε podcast όπου ήταν προσκεκλημένος και αναφέρθηκε στην συνεργασία που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Νότιγχαμ Φόρεστ ως διαιτητικός αναλυτής της ομάδας.

Ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ υπήρξε αρχιδιαιτητής ΚΕΔ πριν από μερικά χρόνια, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία από τα γήπεδα της Premier League ως πρώην ρέφερι.

Σε podcast που βρέθηκε καλεσμένος αναφέρθηκε στην συνεργασία του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και στο τρόπο που λειτουργεί και διοικεί την Νότιγχαμ Φόρεστ και τον Ολυμπιακό, καθώς ο Κλάτενμπεργκ υπήρξε διαιτητικός αναλυτής της αγγλικής ομάδας.

Ο Άγγλος πρώην ρέφερι αναφέρθηκε ακόμη και στην συνεργασία του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Άγγελο Ποστέκογλου που ανέλαβε πρόσφατα την τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Εμπλέκεται πολύ. Είναι πολύ ενεργός Είναι παθιασμένος. Πάντα κοιτάει τον επόμενο στόχο. Σε μερικούς δεν αρέσει ο υπερβολικός έλεγχος, σε άλλους αρέσει. Νομίζω ότι σε ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, ειδικά στο κορυφαίο επίπεδο, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Έτσι νομίζω.

Ο κόσμος τον επικρίνει που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, αυτό είναι κάτι φυσιολογικό στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η ελληνική καταγωγή του Ποστέκογλου θα βοηθήσει στη συνεργασία τους στην ομάδα. Για παράδειγμα, ο Μαρινάκης μετά τα παιχνίδια, αν η ομάδα του χάσει, δεν είναι χαρούμενος. Δεν παίρνει καλά τις ήττες. Αυτό σημαίνει ότι ως προπονητής ο Ποστέκογλου θα ξέρει πώς να το χειριστεί».