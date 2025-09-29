Champions League: Άρσεναλ-Ολυμπιακός, Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν και 16 ακόμα ματς παίζουν στην Cosmote TV

Ξεχωρίζουν, επίσης, οι αναμετρήσεις Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ, Τσέλσι-Μπενφίκα, Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ, Νάπολι-Σπόρτινγ, Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους και Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι

Το UEFA Champions League επιστρέφει το διήμερο 30/9-1/10, με την Cosmote TV να μεταδίδει όλους τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής της League Phase.

Την Τετάρτη 1/10, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Λονδίνο την Άρσεναλ, με τους «ερυθρόλευκους» να μετρούν 3 σερί νίκες στην έδρα των «κανονιέρηδων». Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί και το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα στη Μπαρτσελόνα και την περσινή νικήτρια Παρί Σεν Ζερμέν. Οι δημοσιογράφοι των καναλιών Cosmote Sport θα βρίσκονται στην «καρδιά» των εξελίξεων για να μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ, μέσα από εκπομπές αφιερωμένες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο αγώνας του Ολυμπιακού θα μεταδοθεί παράλληλα κι από το Mega.

Την Τρίτη 30/9 η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη θα παίξει εκτός με την Αταλάντα, η Μπενφίκα των Ζοσέ Μουρίνιο και Βαγγέλη Παυλίδη θα δοκιμαστεί στην έδρα της Τσέλσι και η Γαλατάσαραϊ του Βίκτορ Όσιμεν θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ του Μοχάμεντ Σαλάχ). Από το πρόγραμμα της Τετάρτης 1/10 ξεχωρίζουν, επίσης, τα ματς Νάπολι - Σπόρτινγκ και Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι.

Το διήμερο των αγώνων η εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, θα είναι στη διάθεση των τηλεθεατών πριν και μετά τη λήξη των ματς, με όλο το ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Τρίτη 30/9

Καϊράτ Αλμάτι-Ρεάλ Μαδρίτης (19.45, Cosmote Sport 2)

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ (19.45, Cosmote Sport 3)

Τσέλσι-Μπενφίκα (22.00, Cosmote Sport 2 & 4K)

Γαλατάσαραϊ-Λίβερπουλ (22.00, Cosmote Sport 3)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22.00, Cosmote Sport 5)

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου (22.00, Cosmote Sport 6)

Ίντερ-Σλάβια Πράγας (22.00, Cosmote Sport 7)

Μαρσέιγ-Άγιαξ (22.00, Cosmote Sport 8)

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ (22.00, Cosmote Sport 9)

Τετάρτη 1/10

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ (19.45, Cosmote Sport 3)

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη (19.45, Cosmote Sport 4)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός (22.00, Cosmote Sport 2 & 4K)

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν (22.00, Cosmote Sport 3)

Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22.00, Cosmote Sport 5)

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους (22.00, Cosmote Sport 6)

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι (22.00, Cosmote Sport 7)

Λεβερκούζεν-PSV Αϊντχόφεν (22.00, Cosmote Sport 8)

Ντόρτμουντ-Μπιλμπάο (22.00, Cosmote Sport 9)

Μιντιάρχης