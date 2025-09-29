ΑΕΚ: Η σταθερή αξία που λέγεται Λάζαρος Ρότα (vid)

Ο Λάζαρος Ρότα προσέθεσε χθες, ακόμα ένα άψογο παιχνίδι στο φετινό του «ιστορικό», επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται!

Ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ, που έχει ξεκινήσει σε ΟΛΑ τα παιχνίδια φέτος πλην αυτά του Κυπέλλου μετρώντας ήδη 1.013’ λεπτά συμμετοχής - όντας πίσω μόνο από τους Μπρινιόλι και Μουκουντί στη σχετική λίστα - είναι ξεκάθαρο πως όχι μόνο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά, δικαιώνει απόλυτα τον προπονητή του...

Μην ξεχνάμε πως ο Ρότα, αποτελούσε βασική μονάδα - επί μια τριετία - του Ματίας Αλμέιδα έχοντας κομβική συμμετοχή στις επιτυχίες και δη στην κατάκτηση του νταμπλ, ενώ το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον νέο προπονητή!

Ο Νίκολιτς, ήταν εξ αρχής υπερκαλυμμένος με τον Ρότα στα δεξιά με τον διεθνή μπακ να εξελίσσεται - σ' αυτά τα πρώτα παιχνίδια - σε ένα από τα πιο βασικά κομμάτια του παζλ. Με σημαντικό ρόλο, τόσο στο αμυντικό τακτικό πλάνο, όσο και στο επιθετικό. Για παράδειγμα χθες, απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο, ο Λάζαρος Ρότα έκανε ένα γεμάτο και ολοκληρωμένο παιχνίδι κυριαρχώντας ανασταλτικά, ελέγχοντας πλήρως τον χώρο ευθύνης. Κάνοντας αυτό μάλιστα, έχοντας να αντιμετωπίσει τον Λάμπρου, τον πιο επικίνδυνο παίκτη του Βόλου. Τον οποίο κυριολεκτικά… κατάπιε!

Όπως είχε… καταπιεί θυμίζουμε και τον αυτόν τον δαίμονα της Άντερλεχτ στη Νέα Φιλαδέλφεια, τον Ανγκούλο (που από τότε οργιάζει στο Βέλγιο και έχει ήδη 6 ασίστ) από τον οποίο είχε κλέψει την μπάλα και είχε δημιουργήσει επί της ουσίας ο ίδιος το 1-0 του Κοϊτά. Γενικότερα ο Ρότα, έχει σημαντική επίδραση στο παιχνίδι της ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς με στοιχεία που αλλά φαίνονται και αλλά όχι.

Για παράδειγμα, είναι πολύ-πολύ σημαντικό για τον Σέρβο τεχνικό όλοι οι ποδοσφαιριστές του να έχουν υψηλά επίπεδα ευστοχίας στη μεταβίβαση της μπάλας. Ο Ρότα χθες, έχει βγάλει το υψηλό 84% με 32/38 πάσες και 65 επαφές συμμετέχοντας ενεργάστο passing game και δίνοντας το απαραίτητο πλάτος όταν ο Ελίασον συνέκλινε προς τα μέσα.

Ο διεθνής μπακ, που αποτελεί μην ξεχνάμε το 1-2 της εθνικής στο δεξί άκρο μαζί με τον Βαγιαννίδη, για να φτάσει στο επίπεδο που τον βλέπουμε τώρα, έχει δουλέψει σκληρά και έχει καταφέρει αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στην ΑΕΚ να βελτιώσει κομμάτια που υστερούσε. Με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πλέον σαν ένας ολοκληρωμένος μπακ.

Με αγωνιστικά στοιχεία σύγχρονα, που τον βοηθούν να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις προπονητών με υψηλότατες απαιτήσεις όπως επί μια τριετία ο Αλμέιδα πριν και τώρα ο Μάρκο Νίκολιτς. Πλην των αγωνιστικών στοιχείων, αυτό που κάνει επίσης τον Ρότα να ξεχωρίζει είναι η ψυχοσύνθεση του. Το μέταλλο και ο χαρακτήρας που βγάζει. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές. Που υπήρξαν τέτοιες, αλλά δεν τον λύγισαν. Αντίθετα, τον έκαναν πιο δυνατό. Τον έκαναν να συνεχίσει, αποδεικνύοντας ξανά και ξανά γιατί είναι απόλυτα δίκαια, το βασικό δεξί μπακ της ΑΕΚ και της εθνικής. Ο Ρότα μέσα από αυτή την πορεία στα χρόνια που βρίσκεται στην Ένωση, δεν έχει κερδίσει απλώς την θέση του βασικού δεξιού μπακ αλλά πλέον, αποτελεί και μια προσωπικότητα που έχει αποκτήσει τέτοιο δέσιμο με την ομάδα και τον οργανισμό, που τον καθιστά πολύ σημαντικό και εντός αποδυτηρίων…