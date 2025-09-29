PAOK Academy: Αήττητο και «απόλυτο» ξεκίνημα πριν τα ντέρμπι

Μόνο νίκες μετράνε οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην έναρξη της σεζόν, λίγα 24ωρα πριν τα «παραδοσιακά» ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Με το πόδι πατημένο στο... γκάζι ξεκίνησαν οι «ασπρόμαυρες» ακαδημίες, δείχνοντας από νωρίς ότι (και) φέτος έχουν στόχο την κορυφή στα πρωταθλήματά τους.

Υπό τις οδηγίες του Πέτρου Τσιαπακίδη η Κυπελλούχος Κ19 ξεκίνησε με τέσσερις συνεχόμενες νίκες, οι δύο μάλιστα εκ των οποίων σε Τρίπολη (2-3) και Ηράκλειο (1-3), δύο κατ΄εξοχήν δύσκολες έδρες.

Απέναντι στον Ατρόμητο στην «πρεμιέρα» ήταν... απολαυστική (3-1), ενώ απέναντι στον Παναιτωλικό ήταν ουσιαστική (1-0) και βρίσκεται με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή μαζί με την ΑΕΚ, έχοντας 12 βαθμούς.

Την Κυριακή (5/10 13:00) φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, με τους ερυθρόλευκους να έχουν την κούραση από το παιχνίδι απέναντι στην Άρσεναλ για το Youth League, αλλά και την βαθμολογική πίεση μετά την «γκέλα» απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η Κ17 επέστρεψε στη... δράση μετά τη διακοπή για τα φιλικά της Εθνικής, κερδίζοντας με το «φτωχό» 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης για το 2/2 στη φετινή Super League. Πλέον, η ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα «στρέφεται» στο παιχνίδι του Σαββάτου (4/10 14:30) απέναντι στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Προοδευτικής.

Στο ίδιο γήπεδο λίγο νωρίτερα (4/10 11:00) θα τεθούν αντιμέτωπες οι Κ15 των δύο ομάδων, με τα «αετόπουλα» των Δημητριάδη-Βασιλάκου να κάνουν μία ακόμα πειστική εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα (1-0) το περασμένο Σάββατο.

Μία ομάδα που «ξεχωρίζουν» οι εμπνεύσεις των Κακάλη-Πριόβολου και μετά το 4-0 επί του ΟΦΗ κέρδισε και τους Αρκάδες, «ζηλεύοντας» τους μεγαλύτερους, για το συνολικό 8/8 νίκες έως τώρα όσον αφορά το PAOK Academy.

Ένα Σαββατοκύριακο «γεμάτο» ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, το «παραδοσιακό» ντέρμπι τα τελευταία χρόνια στα πρωταθλήματα υποδομών.

