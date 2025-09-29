Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τέλος ο Κούμπεκ από τη Βικτόρια Πλζεν

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Μίροσλαβ Κούμπεκ ανακοίνωσε η Βικτόρια Πλζεν, μετά από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Ο 74χρονος τεχνικός αποχώρησε μετά από κάτι παραπάνω από δύο χρόνια.
Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του τσέχικου πρωταθλήματος μετά από 10 αγωνιστικές και ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Μάλμε για το Europa League, χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα εκτελέσει ο Μάρεκ Μπάκος.
Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 11/12, στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Po vzájemné dohodě dnes došlo k ukončení angažmá Miroslava Koubka na lavičce Viktorie Plzeň. Spolu s ním skončil i Jan Trousil.— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 29, 2025
Oběma děkujeme za vše, co pro klub během více než dvou let odvedli.
Dočasným vedením týmu byl pověřen Marek Bakoš.
