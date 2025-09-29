Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τέλος ο Κούμπεκ από τη Βικτόρια Πλζεν

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Βικτόρια Πλζεν αποτελεί ο Μίροσλαβ Κούμπεκ.

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Μίροσλαβ Κούμπεκ ανακοίνωσε η Βικτόρια Πλζεν, μετά από τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Ο 74χρονος τεχνικός αποχώρησε μετά από κάτι παραπάνω από δύο χρόνια.

Η ομάδα βρίσκεται στην 5η θέση του τσέχικου πρωταθλήματος μετά από 10 αγωνιστικές και ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τη Μάλμε για το Europa League, χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα εκτελέσει ο Μάρεκ Μπάκος.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 11/12, στην 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

