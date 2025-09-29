Εθνική Ελλάδας: Οι «εκλεκτοί» για Σκωτία και Δανία

Χωρίς εκπλήξεις οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας με τη Σκωτία (9/10) και τη Δανία (12/10).

Μοναδικό ουσιαστικά πρόβλημα για τον ομοσπονδιακό τεχνικό ο Δημήτρης Πέλκας που παραμένει τραυματίας και δεν θα απουσιάσει από τα δύο εκτός έδρας ματς σε Γλασκώβη και Κοπεγχάγη, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον αντίποδα επέστρεψε ο Δημήτρης Γιαννούλης που είχε λείψει στις προηγούμενες κλήσεις λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά, οι διεθνείς που θα συγκροτήσουν την αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος είναι οι εξής:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Τάσος Δουβίκας.