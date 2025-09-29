Επίσημα στη Νίκη Βόλου ο Βέλλιος (vid)

Παίκτης της Νίκης Βόλου είναι ο Απόστολος Βέλλιος, με τη μεταγραφή του να ανακοινώνεται σήμερα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη μεταγραφή του επιθετικού Απόστολου Βέλλιου.

Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1992 στη Θεσσαλονίκη και ανδρώθηκε με την ομάδα του Ηρακλή, από την οποία και μεταπήδησε σε ηλικία 19 ετών στην Αγγλία και στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Premier League, φορώντας τη φανέλα της Έβερτον.

Επί βρετανικού εδάφους αγωνίστηκε επίσης με την Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά και την Μπλάκπουλ, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στο Βέλγιο με τις ομάδες Λιρς και Μπέβερεν, στην Ολλανδία για λογαριασμό της Τσβόλε, ενώ στην Ελλάδα έχει αγωνιστεί ακόμη σε Ατρόμητο και Λαμία.

Ακόμη έχει παίξει στη Ρουμανία με την Ακαντέμικα Κλιντσένι, στην Ιταλία με την Άσκολι και στη Δανία με την Βέστσιελαντ.

Τελευταίος του σταθμός ήταν η Κύπρος και η Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου με την οποία μέτρησε 30 ματς, 7 γκολ και 1 ασίστ την περσινή σεζόν.

Συνολικά στην καριέρα του μετρά περισσότερες από 380 συμμετοχές σε όλα τα πρωταθλήματα και περισσότερα από 85 τέρματα, ενώ αποτέλεσε μέλος όλων των «μικρών» Εθνικών ομάδων της χώρας μας, όπως επίσης και μέλος της Εθνικής ανδρών, καταγράφοντας 8 συμμετοχές.

O ποδοσφαιριστής επέλεξε τη φανέλα με τον αριθμό 9.

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου καλωσορίζει τον Απόστολο Βέλλιο στις τάξεις της και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την νέα του «οικογένεια».