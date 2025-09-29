Παναθηναϊκός: Οι ατάκες της... ανατροπής από τον Κόντη- «Είμαστε μεγάλη ομάδα, πίστη στο πλάνο και θα το γυρίσουμε»!

Πώς «έφτιαξε» τους παίκτες του ο Χρήστος Κόντης με τις ατάκες του στο ημίχρονο κόντρα στον Παναιτωλικό και ο Παναθηναϊκός απέδρασε με ένα σπουδαίο διπλό από το Αγρίνιο. «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και θα νικήσουμε!»

Οι Πράσινοι έκαναν σεφτέ στο φετινό πρωτάθλημα με μία δραματική, αλλά πέρα ως πέρα δίκαιη νίκη επί του Παναιτωλικού, για δεύτερη σερί χρονιά μάλιστα με γκολ στις καθυστερήσεις.

Πέρυσι ήταν ο Αράο, φέτος ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ που με μία κεφαλιά λύτρωσε το Τριφύλλι και του έδωσε μία τεράστια βαθμολογική αλλά και ψυχολογική ανάσα.

Η νίκη αυτή μάλιστα παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία με δεδομένο ότι ήρθε με ανατροπή, μετά από ένα πέναλτι που κακώς δόθηκε, ωστόσο οι παίκτες του Χρήστου Κόντη, αλλά φυσικά και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός, δικαιώθηκαν για την πίστη στο πλάνο έως το τελευταίο λεπτό. Κι αυτό ακριβώς ήταν το "κλειδί" της ανατροπής για τον Παναθηναϊκό.

Ο τεχνικός του Τριφυλλιού προσπάθησε αρχικά να ηρεμήσει τους ποδοσφαιριστές του για να πέσουν οι παλμοί και να καθαρίσει το μυαλό τους. «Είμαστε μεγάλη ομάδα. Πρέπει όλοι να το καταλάβετε. Δεν θα αλλάξουμε καθόλου τον τρόπο που παίζουμε», τους τόνισε.

Ο Έλληνας προπονητής δεν ήθελε να δει από τους παίκτες του ούτε μεγάλες μπαλιές, ούτε τίποτα άλλο που θα παρέκκλινε από τον αρχικό σχεδιασμό.

«Θα πάμε να συνεχίσουμε το πλάνο μας και το σχέδιο που έχουμε»!

Και η αλήθεια είναι πως είδε τους παίκτες του να τηρούν κατά γράμμα όσα τους ζήτησε. Μετά την άμεση ισοφάριση, ο Παναθηναϊκός έφτασε στις καθυστερήσεις να ψάχνει το δεύτερο γκολ, αλλά ακόμα και τότε δεν το έκανε... ανορθόδοξα, αλλά σύμφωνα με όσα είχαν συζητήσει προπονητής και παίκτες. Ούτε βέβαια άλλαξε και ο σχηματισμός της ομάδας, αφού παρά την είσοδο του Πάντοβιτς -με τον Γερεμέγεφ ήδη στο ματς- ο Σέρβος φορ αγωνίστηκε στη θέση ακριβώς του Μπακασέτα τον οποίο αντικατέστησε, πίσω δηλαδή από τον επιθετικό, επιμένοντας στο 4-3-3.

«Δεν θα χάσετε το μυαλό σας. Είμαστε μεγάλη ομάδα. Θα κάνουμε το παιχνίδι μας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και θα νικήσουμε!», τους είχε πει. Και δικαιώθηκε!

Διόλου τυχαία άλλωστε και τα λόγια του Γερεμέγεφ μετά το τέλος του αγώνα για τον προπονητή του, παρότι πρόκειται για παίκτη που αγωνίζεται ελάχιστα.

Τα βλέμματα στον Ντέσερς

Σήμερα οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν ρεπό κι από αύριο μπαίνουν επισήμως σε ρυθμούς Γκο Αχεντ Ιγκλς. Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά στον Ντέσερς, ο οποίος στην τελευταία φάση της -τελευταίας- προπόνησης πριν το ματς στο Αγρίνιο, συγκρούστηκε με τον Ντραγκόφσκι και τέθηκαν αμφότεροι νοκ άουτ. Η κατάσταση του Νιγηριανού πάντως είναι αρκετά βελτιωμένη και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμος την Πέμπτη. Υπενθυμίζεται εξάλλου πως ο Σφιντέρσκι είναι ο μοναδικός έτερος διαθέσιμος φορ, αφού Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα.

