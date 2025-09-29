Ο Ντεσπόντοφ που σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ σκόραρε από το σημείο του πέναλτι στο ισόπαλο 3-3 του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης και ολοκλήρωσε τη «συλλογή» όλων των πιθανών τρόπων με τους οποίους μπορεί να σκοράρει ένας ποδοσφαιριστής.

Στα 61 προηγούμενα παιχνίδια του στη Super League είχε βρει δίχτυα 17 φορές, πετυχαίνοντας γκολ με σουτ, κεφαλιά, εκτέλεση φάουλ, αλλά και απευθείας από κόρνερ. Το μοναδικό που του έλειπε ήταν το πέναλτι – κάτι που πέτυχε τελικά στην Τρίπολη.

Έτσι, ο Ντεσπόντοφ γίνεται μόλις ο 25ος παίκτης στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που σκοράρει με όλους τους τρόπους και ο τρίτος του ΠΑΟΚ, μετά τον Γιώργο Κούδα και τον Χρήστο Δημόπουλο.

Ο τελευταίος που είχε καταφέρει το ίδιο πριν από αυτόν ήταν ο Λουίς Πάλμα του Άρη, στις 3 Μαΐου 2023, όταν με εκτέλεση πέναλτι συμπλήρωσε την πεντάδα τρόπων σκοραρίσματος στο Άρης – Βόλος 4-2.

Ο πρώτος που πέτυχε το συγκεκριμένο «κατόρθωμα» στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν ο Μουτίφ Καλλιοτζής του Άρη, στις 4 Φεβρουαρίου 1962, σκοράροντας με κόρνερ στο Ηρακλής – Άρης. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 10 Μαρτίου 1962, ο Ηλίας Υφαντής έγινε ο δεύτερος που προστέθηκε στη λίστα.