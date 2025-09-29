Ο Λετεσιέ στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός

Η UEFA όρισε τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates την Τετάρτη (1/10, 22:00) για το Champions League.

Ο γνώριμος Φρανσουά Λετεσιέ θα σφυρίξει την Τετάρτη (1/10, 22:00) στο Emirates και το Άρσεναλ-Ολυμπιακός. Ο 36χρονος Γάλλος ρέφερι έχει βρεθεί άλλες δύο φορές στο δρόμο των Πειραιωτών, σε ματς που έχουν συνδυαστεί με νίκες.

Στις 9/8/2018 ήταν στο Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και στις 5/4/2023 διαιτήτευσε το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1 για τα playoffs του πρωταθλήματος.

Βοηθοί του είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος ο Ερίκ Βατεγιέ, όλοι τους Γάλλοι, ενώ στο VAR θα είναι ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.