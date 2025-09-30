Αλεξάντερ Γερεμέγεφ: Η «επόμενη ενέργεια» μετράει (vids)

Η φιλοσοφία ζωής του Σουηδού φορ, το καταφύγιο της Χάκεν και οι απόλυτοι αριθμοί που τον αδικούν.

Στη Σουηδία της σύγχρονης εποχής την έκφραση «nästa aktion» μπορεί να την ακούσει κάποιος πολλές φορές καθημερινά, κι ας μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται για εντολή, αλλά για φιλοσοφία ζωής.

Η κατά λέξη μετάφραση σημαίνει «επόμενη ενέργεια», αλλά το νόημα είναι πολύ βαθύτερο: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει ότι δεν πρέπει να μένεις κολλημένος στο λάθος ή στην επιτυχία της προηγούμενης φάσης, αλλά να επικεντρώνεσαι αποκλειστικά στην επόμενη ενέργεια. Είναι κάτι ανάλογο με το «reset quickly», που λένε στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Σε συνέντευξή του στο Fotbollskanalen, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ περιέγραψε με πολύ γλαφυρό τρόπο τα «ψυχολογικά βάρη» που ο ίδιος έβαλε στον εαυτό του κατά τη διάρκεια της καριέρα τους. Παραδέχτηκε ότι από την αρχή της καριέρας του έβαζε υπερβολικές προσδοκίες στον εαυτό του: Κάθε φάση, κάθε πάσα, κάθε λάθος τον κυνηγούσε. Ώσπου ήλθε το «nästa aktion» να τον λυτρώσει: έμαθε να «ξεχνάει» τους θριάμβους και τα λάθη και να εστιάζει στη συνέχεια.

Γι’ αυτό και, αν παρατηρήσετε, οι πανηγυρισμοί του στο νικητήριο γκολ του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο το βράδυ της Κυριακής μόνο έξαλλοι δεν ήταν. Ούτε και κάποιο άλλο γκολ έχει πανηγυρίσει έξαλλα, αν και κάποια απ’ αυτά ήταν πολύ σημαντικά, έδωσαν βαθμούς και σημειώθηκαν κοντά στην εκπνοή των αγώνων.

Οι μεγάλες προσδοκίες, βέβαια, δεν καλλιεργήθηκαν από μόνες τους. O γεννημένος στις 12 Οκτωβρίου 1993 στο Κουνγκσμπάκα, ένα από τα προάστια του Γκέτεμποργκ, ξεχώρισε ήδη από την ηλικία των 7 ετών, όταν και ξεκίνησε τη μπάλα στην τοπική ομάδα Τόλο. Η καταγωγή της οικογένειάς του είναι από τη Ρωσία (την προδίδει, άλλωστε, το επώνυμό του), όμως ο ίδιος αισθάνεται Σουηδός μέχρι το… μεδούλι. Στα 12 του ήδη δέχτηκε πρόταση να μετακινηθεί στην ακαδημία της Εργκρίτε, μιας από τις «μεγάλες» δυνάμεις της πόλης, και δεν είχε συμπληρώσει καν τα 18 του χρόνια όταν έπαιξε πρώτη φορά στην ανδρική της ομάδα, σαν αλλαγή σ’ ένα ματς με την Κρίστιανσααντ.

Αλλαγή... Αυτή η λέξη κυνηγούσε τον Γερεμέγεφ σε όλη του την καριέρα. Σ’ εκείνο ακριβώς το πρώτο ματς του η ομάδα του έχανε 3-2 όταν μπήκε, και τελικά κατάφερε να νικήσει με 4-3. Και στο πρώτο ματς αφ’ ότου έγινε επαγγελματίας, κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ με την Εργκρίτε (εναντίον της Κβίντινγκ) μόλις ένα λεπτό από τη στιγμή που είχε περάσει σαν αλλαγή! Σας θυμίζει κάτι;

Αυτό το γκολ του άνοιξε μια άλλη πόρτα. Στην Εργκρίτε ούτως ή άλλως δεν πατούσε στο χορτάρι πολλή ώρα και από τη στιγμή που η ομάδα προβιβάστηκε στην Allsvenskan το 2012 κατάλαβε ότι ο χρόνος του θα μειωνόταν ακόμα περισσότερο, γι’ αυτό μεταγράφηκε στην Κβίντινγκ! Η χρονιά του 2013 ήταν αυτή της επιβεβαίωσης, αφού σε 21 αγώνες πρωταθλήματος πέτυχε 14 γκολ!

Η τεχνική που είχε παρά το ύψος του (1μ.91) και η αίσθηση του γκολ έστρεψαν πάνω του τα φώτα. Νικήτρια στον πλειστηριασμό που έγινε το χειμώνα του 2013 ήταν η Χάκεν, με την οποία ξεκίνησε μια σχέση που έφυγε γρήγορα από τον επαγγελματισμό κι έγινε σχέση ζωής.

Η Χάκεν αποδείχτηκε το καταφύγιό του, ο τρόπος που αντλούσε δύναμη για να συνεχίσει. Την πρώτη περίοδο (2014-16) την έκλεισε με 65 αγώνες και 24 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Τότε ήταν που αποφάσισε να κάνει το βήμα σε ομάδα πρωταθλητισμού και συμφώνησε με τη Μάλμε. Την επόμενη διετία είχε μεν 64 αγώνες, αλλά με πολύ λιγότερα λεπτά συμμετοχής, και 16 γκολ. Δεν τα κατάφερε να καθιερωθεί ως πρώτος φορ, οπότε επιστροφή στη Χάκεν ήταν αυτό που του χρειαζόταν για να βρει αυτοπεποίθηση.

Η δεύτερη θητεία του δεν κράτησε παρά μόνο λίγους μήνες. Πρόλαβε σε 19 ματς του πρωταθλήματος 2019 να σκοράρει 8 γκολ και να δώσει 6 ασίστ. Σύντομα ήχησαν διεθνείς σειρήνες στ’ αυτιά του. Σημαντικότερη όλων, αυτή της γερμανικής Ντινάμο Δρέσδης.

Η έναρξη αυτής της διεθνούς καριέρας συνδέθηκε με την περιπέτεια του COVID-19. Τότε έκανε και τη μοναδική του συμμετοχή στην εθνική Ανδρών της Σουηδίας, σ’ ένα φιλικό με τη Φινλανδία, όπου (τι ειρωνεία!) αγωνίστηκε σαν βασικός. Τόσο στη Γερμανία, όσο και τον επόμενο χρόνο που μετακόμισε στην Ολλανδία και την Τβέντε, έμοιαζε έξω από τα νερά του. Οι αριθμοί του καταβαραθρώθηκαν, ο χρόνος συμμετοχής του μειώθηκε δραματικά. Τι ακολούθησε; Χάκεν, τι άλλο!

Αυτή τη φορά, κάθισε δύο γεμάτες σεζόν (2021 και το μεγαλύτερο μέρος του 2022). Και ανταμείφθηκε πλουσιοπάροχα: Σε 63 ματς για όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 41 γκολ! Βρήκε το χρόνο συμμετοχής που ήθελε σαν βασικός φορ, έδειξε πώς μυρίζεται το γκολ όταν τον εμπιστεύονται και… έθεσε πάλι τον εαυτό του στην διεθνή αγορά εργασίας.

Ο πρώτος του σταθμός στην Ελλάδα ήταν ο Λεβαδειακός, όπου έπαιξε 10 ματς με ένα γκολ. Στον Παναθηναϊκό, όπου μετακινήθηκε τη σεζόν 2023-24, λογιζόταν αρχικά ως δεύτερος και μετά ως τρίτος φορ στην ιεραρχία. Το γκολ στο Αγρίνιο ήταν το 16ο που πέτυχε με τα πράσινα.

Οι απόλυτοι αριθμοί τον αδικούν γενικά. Στον Παναθηναϊκό π.χ. έχει καταγράψει 56 συμμετοχές με την χθεσινή, και ο απολογισμός των 16 γκολ σ’ αυτά τα ματς (περίπου ένα γκολ ανά 3,5 συμμετοχές) δεν είναι κάτι φοβερό. Αν πάμε, όμως, στα λεπτά συμμετοχής, το πράγμα αλλάζει τελείως: Ο Γερεμέγεφ όλα κι όλα στον Παναθηναϊκό έχει αγωνιστεί 1887 λεπτά, δηλαδή κάτι λιγότερο από… 21 γεμάτα 90λεπτα! Η αναλογία των 16 γκολ σε 21 «γεμάτα» ματς προφανώς δείχνει άλλη συχνότητα.

Αυτό συμβαίνει και στις γενικότερες συμμετοχές του. Έχουν καταγραφεί συνολικά 358 συμμετοχές με 133 γκολ, δηλαδή ένα γκολ ανά 2,8 ματς. Τα συνολικά 22.505 λεπτά συμμετοχής του, όμως, «δίνουν» μόνο 258 γεμάτα 90λεπτά, κι εδώ η αναλογία γκολ προς αγώνα ξεπερνάει το ένα τέρμα ανά δύο ματς, που θεωρείται το όριο που καθορίζει τους αυθεντικούς σκόρερ.