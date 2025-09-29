Super League 2: «Αυλαία» με ντέρμπι Καβάλας στη... Δράμα

Η 2η αγωνιστική της Super League 2 ρίχνει «αυλαία» στη Δράμα με το ντέρμπι της Καβάλας (29/9 17:00), μεταξύ Νέστου και ΑΟΚ.

Με «άρωμα» Καβάλας στο γήπεδο της Δόξας Δράμας ολοκληρώνεται η δεύτερη «στροφή» της πολύπαθης Super League 2.

Δύο ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή μέχρι τέλους, όντας εκ των μεγάλων φαβορί για υποβιβασμό, ρίχνονται στη μάχη με φόντο τους τρεις βαθμούς.

Τα προβλήματα τόσο στο «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας, όσο και στο γήπεδο της Χρυσούπολης παραμένουν, με τους δύο συλλόγους να χρησιμοποιούν προσωρινά το γήπεδο της ιστορικής Δόξας Δράμας.

Ο Νέστος θα είναι τυπικά γηπεδούχος στη σημερινή αναμέτρηση, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:00, σε μία ιστορική αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων του Νομού Καβάλας.