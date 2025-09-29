ΠΑΟΚ: Στο όριο ο Ζίβκοβιτς ενόψει ντέρμπι

Τις δύο κίτρινες κάρτες έφτασε στη Super League ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς με δύο ντέρμπι να ακολουθούν για τον ΠΑΟΚ και τον κίνδυνο τιμωρίας να είναι «ορατός».

Ο Σέρβος εξτρέμ πέρασε σαν αλλαγή χθες (28/9) στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», αντικρίζοντας στο 67ο λεπτό την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τσιμεντερίδη.

Αυτή ήταν η δεύτερη κίτρινη του αρχηγού του Δικεφάλου, καθώς είχε δεχτεί και την προηγούμενη αγωνιστική με τον Παναιτωλικό, κάτι που σημαίνει πως μπαίνει στο όριο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Στα πέντε επόμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τόσο τον Ολυμπιακό πριν τη διακοπή, όσο και την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό μετά το break για τις Εθνικές ομάδες, ενώ θα παίξει απέναντι σε Βόλο και Πανσερραϊκό, με τον Ζίβκοβιτς να οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ενόψει των επερχόμενων ντέρμπι.

