Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Σιπιόνι με Άρσεναλ

Ο Αργεντινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και δηλώνει "παρών" ενόψει Έμιρεϊτς.

Αδειάζει το απουσιολόγιο των Ερυθρολεύκων ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο την Τετάρτη (1/10), αφού μετά τους Ροντινέι, Ζέλσον που μπήκαν ως αλλαγή στο σαββατιάτικο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, επανήλθε μετά τον τραυματισμό του και ο Λορέντζο Σιπιόνι.

Ο Αργεντινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημά του και προπονείται πλέον κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα.

Μάλιστα όχι μόνο θα βρίσκεται -εκτός απροόπτου- στην αποστολή για το παιχνίδι στο "Έμιρεϊτς", αλλά θέτει υποψηφιότητα και για την ενδεκάδα.