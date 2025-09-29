MENU
Ολυμπιακός: Επιστρέφει ο Σιπιόνι με Άρσεναλ

Ο Αργεντινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και δηλώνει "παρών" ενόψει Έμιρεϊτς.

Αδειάζει το απουσιολόγιο των Ερυθρολεύκων ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο την Τετάρτη (1/10), αφού μετά τους Ροντινέι, Ζέλσον που μπήκαν ως αλλαγή στο σαββατιάτικο ματς πρωταθλήματος με τον Λεβαδειακό, επανήλθε μετά τον τραυματισμό του και ο Λορέντζο Σιπιόνι. 

Ο Αργεντινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημά του και προπονείται πλέον κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. 

Μάλιστα όχι μόνο θα βρίσκεται -εκτός απροόπτου- στην αποστολή για το παιχνίδι στο "Έμιρεϊτς", αλλά θέτει υποψηφιότητα και για την ενδεκάδα. 

