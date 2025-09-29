Ο Νεϊμάρ επιστρέφει τον Νοέμβριο

Ο Νεϊμάρ παραμένει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού και δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά με τη Σάντος πριν από τον Νοέμβριο, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του συλλόγου, Μαρσέλο Τεϊσέιρα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ, ο Βραζιλιάνος άσος αναμένεται να επιστρέψει για να «βοηθήσει την ομάδα» στις τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, που ολοκληρώνεται στις 6 και 7 Δεκεμβρίου. Οι αγώνες αυτοί θα είναι κρίσιμοι για τον ιστορικό σύλλογο, ο οποίος μάχεται για την παραμονή του στην κατηγορία.

Ο 33χρονος επιθετικός τραυματίστηκε στον δεξιό μηρό κατά τη διάρκεια προπόνησης στα μέσα Σεπτεμβρίου και θα χρειαστεί περίπου έξι εβδομάδες αποθεραπείας. Από την επιστροφή του στη Σάντος, στις αρχές του έτους, ο «Νεϊ» έχει ταλαιπωρηθεί από συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών που τον κράτησαν μακριά από σταθερή συμμετοχή. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 21 παιχνίδια, σημειώνοντας έξι γκολ.

Τα συνεχή σωματικά προβλήματα δεν του επέτρεψαν ούτε να επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με την οποία δεν έχει αγωνιστεί από τον Οκτώβριο του 2023. Τότε υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, τραυματισμός που τον άφησε εκτός για έναν χρόνο. Το ατυχές αυτό περιστατικό σημειώθηκε μόλις δύο μήνες μετά τη μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία για την Αλ Χιλάλ, με την οποία πρόλαβε να κάνει μόνο επτά εμφανίσεις (ένα γκολ, τρεις ασίστ).

Αυτή τη στιγμή η Σάντος βρίσκεται πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού με 27 βαθμούς, πέντε περισσότερους από τη Ζουβεντούδε που είναι στην επικίνδυνη ζώνη, γεγονός που κάνει ακόμη πιο σημαντική την επικείμενη επιστροφή του Νεϊμάρ.