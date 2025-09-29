MENU
Σούπερ έκπληξη το Μαρόκο κόντρα στην Ισπανία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου, για παίκτες ηλικίας κάτω των 20 ετών, έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που φιλοξενείται στην Χιλή, καθώς επικράτησε με 2-0 της Ισπανίας.

Παράλληλα, με «γκέλα» μπήκε στην διοργάνωση και η Βραζιλία, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το Μεξικό, ενώ η Αργεντινή νίκησε με 3-1 την Κούβα και η Ιταλία με 1-0 την Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

Α` όμιλος
Χιλή-Νέα Ζηλανδία 2-1
Ιαπωνία-Αίγυπτος  2-0

Ιαπωνία      3
Χιλή         3
Νέα Ζηλανδία 0
Αίγυπτος     0

Β` όμιλος
Παραγουάη-Παναμάς    3-2
Νότια Κορέα-Ουκρανία 1-2

Παραγουάη   3
Ουκρανία    3
Παναμάς     0
Νότια Κορέα 0

Γ` όμιλος
Μαρόκο-Ισπανία  2-0
Βραζιλία-Μεξικό 2-2

Μαρόκο   3
Βραζιλία 1
Μεξικό   1
Ισπανία  0

Δ` όμιλος
Κούβα-Αργεντινή  1-3
Ιταλία-Αυστραλία 1-0

Αργεντινή 3
Ιταλία    3
Αυστραλία 0
Κούβα     0

Ε` όμιλος
Γαλλία          0
ΗΠΑ             0
Νότρια Αφρική   0
Νότια Καληδονία 0

ΣΤ` όμιλος
Κολομβία        0
Νιγηρία         0
Νορβηγία        0
Σαουδική Αραβία 0

