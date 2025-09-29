Σούπερ έκπληξη το Μαρόκο κόντρα στην Ισπανία

Παράλληλα, με «γκέλα» μπήκε στην διοργάνωση και η Βραζιλία, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το Μεξικό, ενώ η Αργεντινή νίκησε με 3-1 την Κούβα και η Ιταλία με 1-0 την Αυστραλία.
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:
Α` όμιλος
Χιλή-Νέα Ζηλανδία 2-1
Ιαπωνία-Αίγυπτος 2-0
Ιαπωνία 3
Χιλή 3
Νέα Ζηλανδία 0
Αίγυπτος 0
Β` όμιλος
Παραγουάη-Παναμάς 3-2
Νότια Κορέα-Ουκρανία 1-2
Παραγουάη 3
Ουκρανία 3
Παναμάς 0
Νότια Κορέα 0
Γ` όμιλος
Μαρόκο-Ισπανία 2-0
Βραζιλία-Μεξικό 2-2
Μαρόκο 3
Βραζιλία 1
Μεξικό 1
Ισπανία 0
Δ` όμιλος
Κούβα-Αργεντινή 1-3
Ιταλία-Αυστραλία 1-0
Αργεντινή 3
Ιταλία 3
Αυστραλία 0
Κούβα 0
Ε` όμιλος
Γαλλία 0
ΗΠΑ 0
Νότρια Αφρική 0
Νότια Καληδονία 0
ΣΤ` όμιλος
Κολομβία 0
Νιγηρία 0
Νορβηγία 0
Σαουδική Αραβία 0