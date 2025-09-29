Σούπερ έκπληξη το Μαρόκο κόντρα στην Ισπανία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Μαρόκου, για παίκτες ηλικίας κάτω των 20 ετών, έκανε την έκπληξη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που φιλοξενείται στην Χιλή, καθώς επικράτησε με 2-0 της Ισπανίας.

Παράλληλα, με «γκέλα» μπήκε στην διοργάνωση και η Βραζιλία, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το Μεξικό, ενώ η Αργεντινή νίκησε με 3-1 την Κούβα και η Ιταλία με 1-0 την Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες, έχουν ως εξής:

Α` όμιλος

Χιλή-Νέα Ζηλανδία 2-1

Ιαπωνία-Αίγυπτος 2-0

Ιαπωνία 3

Χιλή 3

Νέα Ζηλανδία 0

Αίγυπτος 0

Β` όμιλος

Παραγουάη-Παναμάς 3-2

Νότια Κορέα-Ουκρανία 1-2

Παραγουάη 3

Ουκρανία 3

Παναμάς 0

Νότια Κορέα 0

Γ` όμιλος

Μαρόκο-Ισπανία 2-0

Βραζιλία-Μεξικό 2-2

Μαρόκο 3

Βραζιλία 1

Μεξικό 1

Ισπανία 0

Δ` όμιλος

Κούβα-Αργεντινή 1-3

Ιταλία-Αυστραλία 1-0

Αργεντινή 3

Ιταλία 3

Αυστραλία 0

Κούβα 0

Ε` όμιλος

Γαλλία 0

ΗΠΑ 0

Νότρια Αφρική 0

Νότια Καληδονία 0

ΣΤ` όμιλος

Κολομβία 0

Νιγηρία 0

Νορβηγία 0

Σαουδική Αραβία 0