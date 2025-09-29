Από το μικροσκόπιο του Τύπου περνάει η χθεσινή αγωνιστική δράση, με το VAR να έχει την τιμητική του.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – LIVE SPORT

Δεν ξέρω αν ο Κόντης έχει (και) άστρο, όμως για δεύτερο σερί παιχνίδι γνώρισε μεγάλη δικαίωση. Και μαζί του ο Παναθηναϊκός, μετά την Ευρώπη, αναστήθηκε και στο πρωτάθλημα, παίρνοντας την πρώτη νίκη του σε ματς θρίλερ στο Αγρίνιο. Οι αλλαγές του Έλληνα κόουτς έφεραν την ανατροπή και τον θρίαμβο στο 94’. Ο καταπληκτικός Ρενάτο Σάντσες μπήκε στο 55’ και έκανε φοβερά πράγματα. Δεν τον έκοψαν ποτέ οι παίκτες του Παναιτωλικού και ήταν αυτός που με υπέροχη σέντρα “σέρβιρε” το γκολ στον Γερεμέγεφ. Η ικανότητα του Σουηδού στο ψηλό παιχνίδι είναι δεδομένη και δεν θα μπορούσε να χάσει αυτή την ευκαιρία.

Ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή, τύχη και… Τετέ, Ρενάτο για να φύγει με αυτό το μεγάλο “διπλό”. Ο Βραζιλιάνος έκανε συναρπαστική εμφάνιση, ήταν εκείνος οπυ με έξοχο τρόπο ισοφάρισε στο 57’ και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να είναι επικίνδυνος… Για πρώτη φορά φέτος είχε την τύχη μαζί του καθώς στο 79’ δεν πλήρωσε την… έξοδο Μεσολογγίου του Λαφόν. Το ημιαυτόματο οφσάιντ “συνέλαβε” κάποια εκατοστά οφσάιντ τον Σιέλη, οι Πράσινοι γλίτωσαν και στο φινάλε πανηγύρισαν μία νίκη που αξίζει πολλά περισσότερα από τρεις βαθμούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ – SPORTDAY

Η ΑΕΚ τα κατάφερε απέναντι στον Βόλο με το γλισχρό 1-0, χάρη σε κεφαλιά του Πιερό στο 54’. Αν και η νίκη διατήρησε την Ένωση στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό, το ματς ανέδειξε ξανά το μεγαλύτερο πρόβλημα της ομάδας: την επιθετική της αφλογιστία, ειδικά απέναντι σε θεωρητικά κατώτερους αντιπάλους. Στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ είχε τη συντριπτική κατοχή, αλλά δυσκολεύτηκε αφάνταστα να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Βόλου. Πιερό και Γιόβιτς αποτέλεσαν τα κύρια σημεία αναφοράς, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά. Η κεφαλιά του Πιερό στο 11’ και η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς στο 18’ αποδείχθηκαν λίγες μπροστά στις απαιτήσεις του ματς, ενώ η στατικότητα και η έλλειψη δημιουργίας από το κέντρο δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο το έργο της.

Το γκολ ήρθε τελικά στο 54’, όταν ο Ελίασον έβγαλε καλή σέντρα από δεξιά και ο Πιερό με κεφαλιά έλυσε τον “γόρδιο δεσμό”, πετυχαίνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ στη σεζόν. Η πίεση περιορίστηκε κάπως μετά το 1-0, ωστόσο η ΑΕΚ δεν κατάφερε να “τελειώσει” το ματς, χάνοντας κι άλλη ευκαιρία στο 89’ με τον Πιερό. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο: η δυσκολία της ΑΕΚ να τελειώνει τα παιχνίδια απέναντι σε “κλειστές” άμυνες, κάτι που την αναγκάζει να παίζει με άγχος μέχρι το φινάλε. Το πλάνο με δύο φορ από την αρχή δούλεψε μόνο εν μέρει, καθώς η Ένωση πρέπει επειγόντως να βρει μεγαλύτερη επιθετική ποικιλία αν θέλει να αποφύγει παρόμοιες παγίδες στη συνέχεια.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ τη δουλειά την έκανε απέναντι στον Βόλο. Έκανε το τρία στα τρία μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πρωτάθλημα, χωρίς να έχει δεχτεί ούτε γκολ. Έφτασε τα 13 παιχνίδια που είναι αήττητη. Φυσικά και έμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αυτά από μόνα τους, είναι εξαιρετικά σημαντικά και ουδείς μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει.

Η ΑΕΚ είχε τον Πιερό να σκοράρει. Σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο ματς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Και έφτασε τα τέσσερα γκολ στις τελευταίες 29 μέρες. Όχι άσχημα για έναν φορ που άκουσε πολλά και διάβασε ακόμα περισσότερα. Απ’ όλους μας. Δείχνει πραγματικά τι σημαίνει για έναν σέντερ φορ να μπλοκάρει και να έχει ανάγκη το ξεμπλοκάρισμα. Ισχύει και για τον Γιόβιτς. Η ΑΕΚ είδε τον Μάνταλο να συμπληρώνει 400 ματς με τη φανέλα της. Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός για έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή, σε μια εποχή που το άθλημα έχει γίνει πλήρως εμπορευματοποιημένο. Και επιτέλους ο Μάνταλος, πήρε από την εξέδρα την αναγνώριση που του αξίζει σε απόλυτο βαθμό.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η ΚΕΔ φρόντισε ως όφειλε από νωρίς χθες να ξεδιαλύνει την υπόθεση με το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στον αγώνα με τον Ολυμπιακό και την καθυστέρηση στην αναμέτρηση λόγω του προβλήματος με το VAR και την οθόνη που χάλασε στο κεντρικό στούντιο. Το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει για οφσάιντ και ο διαιτητής Κατσικογιάννης έπραξε όπως έπρεπε. Περίμενε ένα εύλογο διάστημα μήπως αποκατασταθεί η βλάβη και στη συνέχεια ακολούθησε τη (λανθασμένη) όπως αποδείχτηκε απόφαση του βοηθού να μην καταλογίσει την παράβαση στον Μανθάτη. Σε μια δύσκολη περίπτωση, είναι η αλήθεια, στην οποία η παρέμβαση της τεχνολογίας ήταν απαραίτητη.

Ο Τσικίνιο... φρόντισε, ώστε να μην υπάρξει τελικά αλλοίωση αποτελέσματος, επειδή δεν λειτουργούσε ένα απαραίτητο και ακριβοπληρωμένο (ειδικά από φέτος με το ημιαυτόματο) σύστημα απονομής δικαιοσύνης σε κάθε τέτοια επίμαχη και δύσκολη περίπτωση. Δεν έχουν κανένα δίκιο όσοι για τους γνωστούς λόγους από την αρχή μιλούσαν για σκάνδαλα της διαιτησίας σε βάρος του... Λεβαδειακού. Καλά κρασιά.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Η χθεσινή ανακοίνωση της ΚΕΔ σχετικά με το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη στο ματς με τον Ολυμπιακό ξεκαθάρισε γρήγορα το ποιος ευνοήθηκε από το γεγονός ότι το VAR σταμάτησε να λειτουργεί: αν ο ηλεκτρονικός βοηθός του διαιτητή δούλευε κανονικά, το γκολ της προσωρινής ισοφάρισης του φιλοξενούμενου δεν θα μετρούσε. Το πρόβλημα του VAR χάρισε στον Λεβαδειακό ένα γκολ: για το ότι αυτό δεν του έδωσε βαθμούς υπεύθυνος είναι ο Τσικίνιο που με το δεύτερο γκολ του έγραψε στις καθυστερήσεις το τελικό 3-2. Ο,τι συνέβη ωστόσο έδωσε και σε μας τη δυνατότητα να δούμε πόσο λείπει το VAR από τους διαιτητές όταν δεν λειτουργεί. Χωρίς αυτό δεν μπορούν.

Οι εκφράσεις του διαιτητή Κατσικογιάννη όταν διαπιστώνει πως δεν μπορεί να υπάρχει κρίση της δύσκολης αυτής φάσης από την ομάδα του VAR θα μείνουν αξέχαστες. Μιλάει με όλους διαρκώς, χειρονομεί, προσπαθεί να εξηγήσει τι συμβαίνει αλλά και να βρει κατανόηση για το κακό που τον βρήκε. Ο δε επόπτης που θα πρέπει να κρίνει τη φάση λειτουργεί σαν το VAR να υπάρχει, μολονότι όλοι γνωρίζουν ήδη από το πρώτο ημίχρονο ότι υπάρχει με αυτό πρόβλημα: μένει στη θέση του περιμένοντας ότι με κάποιο μαγικό τρόπο το μηχάνημα θα λειτουργήσει. Ότι στο τέλος όλοι αυτοί παίρνουν τη λάθος απόφαση δεν είναι παράξενο: δεν είναι «άρχοντες του αγώνα», όπως κάποτε οι διαιτητές, αλλά κάτι τηλεκατευθυνόμενοι τύποι που περιμένουν να τους πουν στο αφτί τι συμβαίνει όπως οι «τηλεγλάστρες» τον τηλεσκηνοθέτη. Η όλη σκηνή μου θυμίζει την ιστορική φράση του Φάμπιο Καπέλο που όταν θεσμοθετήθηκε το VAR είπε πως πλέον η δουλειά του διαιτητή θα είναι «να ακούει και να βλέπει τηλεόραση». Υπήρξε μάλιστα το Σάββατο και μια παραίνεση στον διαιτητή από τον πάγκο του Λεβαδειακού να δει τη φάση σε ένα ipad που είχαν μαζί τους. Κακώς δίστασε ο Κατσικογιάννης. Αν το έκανε θα έγραφε πραγματικά ιστορία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.