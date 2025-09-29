Απίθανος Λεβαντόφσκι: Έφτασε τα 700 γκολ στην καριέρα του!

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έφτασε το ορόσημο των 700 τερμάτων στην καριέρα του.

Μια μηχανή των γκολ είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και δεν σταματά να το αποδεικνύει, ακόμα και τώρα που είναι 37 ετών. Ο Πολωνός στράικερ σκόραρε χθες στη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-1, σημειώνοντας το γκολ Νο700 στην καριέρα του!

Ο 37χρονος φορ έχει πλέον 105 με τους «μπλαουγκράνα» σε 153 ματς, μπαίνοντας στο τοπ 20 των σκόρερ των Καταλανών. Ακόμα, έχει σημειώσει 21 γκολ με την Ζνιτς Προυσκόβ, 41 με την Λεχ Πόζναν, 103 με την Ντόρτμουντ, 344 με την Μπάγερν και 86 με την εθνική Πολωνίας. Παράλληλα, έχει μοιράσει στην καριέρα του 191 ασίστ!

Ο «Λέβα» είναι αυτή τη στιγμή ο τρίτος εν ενεργεία σκόρερ, πίσω μόνο από τον 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 946 τέρματα και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι που έχει 884.

Στην ιστορία των επίσημα καταγεγραμμένων γκολ, βρίσκεται στην 8η θέση, αφού μέχρι τη δυάδα της κορυφής μεσολαβούν ακόμη οι Φέρεντς Πούσκας (704), Γκερντ Μίλερ (735), Ρομάριο (745), Πελέ (757) και Γιόζεφ Μπίτσαν (759).