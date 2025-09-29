Σλίσκοβιτς: «Για μένα η ΑΕΚ είναι τα πάντα - Θα πεθάνω ως ΑΕΚτζής» (vid)

Στο ανεξίτηλο σημάδι που άφησε στη ζωή και την καριέρα του η ΑΕΚ μίλησε ο Ζόραν Σλίσκοβιτς.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ουρές σχηματίστηκαν έξω από την OPAP Arena, πριν το ματς της ΑΕΚ με τον Βόλο, για να συναντήσουν παλιοί και νέοι φίλοι της ομάδας τον Ζόραν Σλίσκοβιτς. Ο Σέρβος μέσος, που αγωνίστηκε από το 1992 έως το 1994 στην Ένωση, βρέθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο πλαίσιο του «Meet The Legends» και γνώρισε την αγάπη του κόσμου που δεν τον ξεχνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, στα ελληνικά, ο Σλίσκοβιτς τόνισε: «Για μένα η ΑΕΚ είναι τα πάντα. Δεν έχω παίξει πολλά χρόνια στην ομάδα, αλλά ήταν αρκετά. Αγαπάω πάρα πολύ την ΑΕΚ, ξέρω τι σημαίνει ΑΕΚ. Δεν γεννήθηκα ΑΕΚτζής, αλλά θα πεθάνω ως ΑΕΚτζής. Είναι η δική μου αγάπη. Εδώ έχω ζήσει τις δυο καλύτερες χρονιές της ζωής μου. Αυτός ο υπέροχος κόσμος, μου δίνει αγάπη ακόμα και σήμερα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θέλω να τους ευχαριστήσω».

