Ολυμπιακός: Καμπανάκι από τον Μεντιλίμπαρ για την άμυνα

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες του Ολυμπιακού για την αμυντική τους συμπεριφορά.

Γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια δέχεται ο Ολυμπιακός και το γεγονός έχει προβληματίσει έντονα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Χθες στον Ρέντη, ο Βάσκος τεχνικός έκανε έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες του για την αμυντική τους συμπεριφορά, μιας και ο Λεβαδειακός κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ.

Δεν του άρεσαν καθόλου οι αντιδράσεις που υπήρχαν από τους ακραίους, που είχαν ως αποτέλεσμα οι Βοιωτοί να φτάνουν εύκολα στην περιοχή του Τζολάκη. Έτσι πέτυχαν δύο γκολ, ενώ δημιούργησαν κι άλλες φάσεις.

Αυτό που ζήτησε ο Μεντιλίμπαρ ήταν περισσότερες βοήθειες από τους εξτρέμ στους μπακ. Άλλωστε την Τετάρτη, ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα πολύ πιο απαιτητικό παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και θα χρειαστεί μεγαλύτερη συγκέντρωση και προσπάθεια απ’ όλους.