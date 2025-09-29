«Πιερό, ο σωτήρας της ΑΕΚ»

Αποθεωτικές είναι οι αναφορές για τον Φραντζί Πιερό στην Αϊτή, μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις με την ΑΕΚ.

Τα τέσσερα γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ έφτασε φέτος ο Φραντζί Πιερό, δίνοντας με τον καλύτερο τρόπο απαντήσεις σε όσους αμφισβήτησαν την εκτελεστική του δεινότητα. Με το δικό του γκολ, οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν 1-0 του Βόλου και παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, μαζί με τον Ολυμπιακό.

Είναι αλήθεια πως ο Αϊτινός φορ δεν τέλειωσε καλά την περσινή σεζόν, όπως και η Ένωση, ενώ φέτος δεν μπόρεσε να σκοράρει στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ωστόσο, στις εγχώριες διοργανώσεις το τελευταίο διάστημα έχει βρει τον καλό του εαυτό και έχει πετύχει τέσσερα πολύτιμα γκολ για την ΑΕΚ, δύο στο πρωτάθλημα και δυο στο Κύπελλο.

Γι’ αυτό και στην πατρίδα του δημοσιεύματα τον χαρακτηρίζουν ως… σωτήρα της ΑΕΚ και όχι άδικα. «Ο Φραντζί Πιερό συνεχίζει να γράφει την ιστορία του στην Ελλάδα, με αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα. Σκοράροντας για την ΑΕΚ σε ένα δύσκολο ματς κόντρα στον Βόλο, επιβεβαίωσε τη θέση του ως ένας σκόρερ και ηγέτης στην επίθεση. Αν είχε αξιοποιήσει και τις άλλες ευκαιρίες του, το σκορ θα ήταν μεγαλύτερο, αλλά η ουσία παραμένει: νίκη, αποφασιστικό γκολ και μια επιβλητική εμφάνιση. Ένα παιχνίδι που εδραιώνει την εικόνα του ως σωτήρα της ημέρας», αναφέρει η ιστοσελίδα sportpassioninfo.com.