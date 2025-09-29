H Γιουνάιτεντ δεν απολύει τον Αμορίμ για να γλιτώσει 12 εκατομμύρια!

Ο Πορτογάλος προπονητής βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα των «Κόκκινων Διάβολων», όμως μια ρήτρα στο συμβόλαιό του τον διατηρεί για την ώρα στην θέση του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, αν οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πάρουν την απόφαση να απολύσουν τον Ρούμπεν Αμορίμ πριν την 1η Νοεμβρίου, θα πρέπει να καταβάλουν στον Πορτογάλο ως αποζημίωση 12 εκατ ευρώ.

Έτσι, για την ώρα στην διοίκηση των «Κόκκινων Διάβολων», δίνουν πίστωση χρόνου στον Αμορίμ, αφού δεν θέλουν να καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό αποζημίωσης στον 40χρονο προπονητή.

Οι Άγγλοι, αναφέρουν ότι ο Αμορίμ έχει στην διάθεσή του έναν μήνα για να αλλάξει την εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν θέλει να διατηρήσει την θέση του στον πάγκο των «Κόκκινων Διάβολων».

Οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ, ωστόσο έχουν ήδη καταρτίσει λίστα με υποψήφιους αντικαταστάτες του Πορτογάλου προπονητή για να είναι προετοιμασμένοι, με τα ονόματα των Σάουθγκεϊτ, Πότερ, Ιραόλα και Γκλάσνερ να ξεχωρίζουν.