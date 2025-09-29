Σπαλέτι, Τσάβι και Κονσεϊσάο στη λίστα της Αλ Ιτιχάντ για την θέση του προπονητή

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Αλ Ιτιχάντ, έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, τον Τσάβι και τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, για να διερευνήσουν τις προθέσεις τους.
Μετά τις συνομιλίες, οι άνθρωποι της Αλ Ιτιχάντ, θα ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα και θα πάρουν την απόφαση για τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Λοράν Μπλαν στον πάγκο της.
🚨🟡⚫️ Xavi, Luciano Spalletti and Sergio Conceição have been approached by Al Ittihad after Blanc got sacked.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2025
Al Ittihad are now assessing managerial candidates. pic.twitter.com/0lsAUu1tCT