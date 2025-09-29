Σπαλέτι, Τσάβι και Κονσεϊσάο στη λίστα της Αλ Ιτιχάντ για την θέση του προπονητή

Οι Σαουδάραβες μετά την απόλυση του Λοράν Μπλαν, βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, έχοντας κάνει ήδη τις πρώτες επαφές.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι ιθύνοντες της Αλ Ιτιχάντ, έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, τον Τσάβι και τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο, για να διερευνήσουν τις προθέσεις τους.

Μετά τις συνομιλίες, οι άνθρωποι της Αλ Ιτιχάντ, θα ξεκαθαρίσουν τα δεδομένα και θα πάρουν την απόφαση για τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Λοράν Μπλαν στον πάγκο της.