Απίστευτο: Η Άρσεναλ έχει σκοράρει 36 γκολ από κόρνερ σε μια διετία

Οι «κανονιέρηδες» πέρασαν από την έδρα της Νιούκαστλ, επικρατώντας με 1-2, σκοράροντας και τα δύο γκολ τους, μετά από εκτέλεση κόρνερ!

Έτσι, οι παίκτες της Άρσεναλ έφτασαν συνολικά τα 36 γκολ που προήλθαν από εκτέλεση κόρνερ, δείχνοντας την τρομερή δουλειά που κάνει το προπονητικό επιτελείο του Μίκελ Αρτέτα.

Η επίδοση της Άρσεναλ ξεκίνησε από την σεζόν 2023-2024 και συνεχίζεται μέχρι τώρα, με τους «κανονιέρηδες» σε αυτό το διάστημα να έχουν 15 γκολ παραπάνω από τις ομάδες που ακολουθούν στην σχετική κατηγορία.

Οι ομάδες που ακολουθούν, μάλιστα είναι και οι δύο από το Λονδίνο και μεγάλες αντίπαλοι της Άρσεναλ, με την Τότεναμ και την Τσέλσι από το 2023 και μετά να έχουν σκοράρει 21 γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ.