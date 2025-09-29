H φωτό της αγωνιστικής στην Ιταλία: Eφτά παίκτες της Νάπολι... κυνηγούσαν τον Λεάο!

Η Μίλαν ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι με τη Νάπολι, επικρατώντας 2-1, ωστόσο μια φωτογραφία από την συγκεκριμένη αναμέτρηση έγινε viral.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε στο δεύτερο ημίχρονο, με το σκορ στο 2-1 υπέρ της Μίλαν, με τους «ροσονέρι» να παίζουν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Εστουπινιάν στο 57'.

Ο Ράφαελ Λεάο έγινε αποδέκτης της μπάλας, με τον Πορτογάλο να προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του στην αντεπίθεση, όμως επτά (!) παίκτες της Νάπολι βρέθηκαν να τον... κυνηγούν για να πάρουν την μπάλα.