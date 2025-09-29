Αγκίρε: «Μετά το 1-1 θα έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα»

Ο Χόρχε Αγκίρε, μίλησε για την ήττα του Παναιτωλικού από τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας ότι ήταν ένα σκληρό αποτέλεσμα με τον τρόπο που ήρθε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Όταν βάλαμε το γκολ, ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα μας πίεζε, θέλαμε να κερδίσουμε, αυτή είναι η νοοτροπία μας, οπότε προσπαθήσαμε αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ξέραμε ότι μετά το 1-1 θα έπρεπε να παίξουμε καλύτερη άμυνα, είμαι στενοχωρημένος.

Είναι μία σκληρή ήττα στο τελευταίο λεπτό, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να μείνουμε συγκεντρωμένοι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Είχαμε δύσκολο πρόγραμμα, δεν είχαμε τα αποτελέσματα που θέλαμε, πρέπει να παλέψουμε σε όλα τα παιχνίδια, τώρα πρέπει να κερδίσουμε τον Λεβαδειακό».