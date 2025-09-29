Το top-10 της αγωνιστικής με σπασμένα σερί, ιστορικά ρεκόρ και φουλ Έλληνες!

Κάθε Δευτέρα το SDNA σας παρουσιάζει το top-10 του Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

«Γεμάτο» μενού και αυτή την αγωνιστική στα γήπεδα της Ευρώπης…

Η Κρίσταλ Πάλας έσπασε το αήττητο της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ είχε το 5x5 στην Premier League, όμως ήταν η Κρίσταλ Πάλας που έμεινε μοναδική αήττητη για το 2025-26 έπειτα από τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Selhurst Park. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ πήρε τη νίκη με 2-1 με γκολ του Ενκέτια στο 97’ δημιουργώντας δύο ιστορικά ρεκόρ την ώρα που «έσπασε» το «απόλυτο» των Reds. Για πρώτη φορά η Πάλας μένει αήττητη στις 6 πρώτες αγωνιστικές ενός πρωταθλήματος, ισοφάρισε το αήττητο σερί των 18 αγώνων και όλα αυτά ενώ ανέβηκε στη 2η θέση της κορυφαίας λίγκας στον κόσμο.

Crystal Palace are the first team to beat Liverpool this season. Prior to today, Arne Slot’s side had won 7/7 since the campaign began.



Take a bow, Oliver Glasner. 🦅 pic.twitter.com/YBxLoCSvam — Statman Dave (@StatmanDave) September 27, 2025



Η Ατλέτικο έριξε 5άρα στην Ρεάλ για πρώτη φορά μετά από 75 χρόνια

Για 12 λεπτά η Ρεάλ, πίστεψε ότι θα πάρει ακόμα μια νίκη με ανατροπή κόντρα στην Ατλέτικο και πως θα κάνει το 7x7 στην La Liga, αφού τα γκολ των Μπαπέ και Αρντά Γκιουλέρ ακύρωσαν εκείνο του Λε Νορμάντ. Όμως η συνέχεια δεν είχε καμία σχέση. Γιατί οι παίκτες του Τσόλο Σιμεόνε πέτυχαν μια τρελή ανατροπή με 5-2 ρίχνοντας αυτό που οι Ισπανοί λένε ‘manita’ στην Βασίλισσα για πρώτη φορά έπειτα από 75 χρόνια. Ήταν 14η νικη του Αργεντινού τεχνικού σε βάρος της Ρεάλ σε 48 ματς και το 6ο σερί που μένει αήττητος, σερί που είναι το κορυφαίο των Rojiblancos κόντρα στους Merengues στη διοργάνωση.

Αυτή είναι η Μίλαν του Αλέγκρι με μάγο Μόντριτς

Η Μίλαν έδωσε εξαιρετική παράσταση μπροστά σε 73.000 θεατές στο San Siro καθώς παρότι έπαιξε για περισσότερα από 35 λεπτά με παίκτη λιγότερο, ήταν στημένη σεμιναριακά από τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι κόντρα στην Νάπολι, τη νίκησε 2-1 και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A. Πρωταγωνιστής για τους 7 φορές πρωταθλητές Ευρώπης με δύο γκολ ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ, αδιανότητος για σχεδόν 100 λεπτά ο Λούκα Μόντριτς. Στους 12 βαθμούς μαζί με την Ρόμα, Rossoneri και Partenopei.



Ο Κέιν έσπασε το ιστορικό ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο

Η νίκη της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Βέρντερ Βρέμης με 4-0 δεν θα ήταν ποτέ είδηση. Όμως από αυτό το ματς βγήκε ένα ιστορικό ρεκόρ. Ο Κέιν έβαλε δύο γκολ, έφτασε τα 100 με τους Βαυαρούς και χρειάστηκε μόλις 104 παιχνίδια για να το πετύχει, σπάζοντας την επίδοση των Κριστιάνο Ρονάλντο και Έρλινγκ Χάαλαντ, που αμφότεροι είχαν χρειαστεί 105 αγώνες για να πάνε στην 100άρα με Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα. Πιο γρήγορος ever λοιπόν στα top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης ο Χάρι και περιμένουμε πότε θα γυρίσει στην Premier League για να περάσει και τον Άλαν Σίρερ.

Harry Kane becomes the fastest player ever to reach 100 goals for FC Bayern, coming in only his 104th game.



He also beats the European record held by Cristiano Ronaldo at Real Madrid and Erling Haaland at Manchester City, who got there in 105 games. pic.twitter.com/PQBrBrw7mS — FC Bayern (@FCBayernEN) September 26, 2025



Απίστευτη ανατροπή με την Νιούκαστλ και στο -2 η Άρσεναλ

Σε ένα από τα πιο σκληρά παιχνίδια φέτος στην Ευρώπη, η Άρσεναλ βρέθηκε φάτσα με την ήττα καθώς έχανε μέχρι το 84’ στο Saint James’ Park από την Νιούκαστλ, όμως με δύο κεφαλιές, του Μερίνο στο 84’ και του Γκάμπριελ στο 96’ έκανε τη ανατροπή. ‘Ετσι, οι Gunners πήραν τρελή ώθηση στην Premier League καθώς μείωσαν την απόσταση από την κορυφή και την Λίβερπουλ στο -2.

You’ll want to see this one again 😍



Enjoy the highlights from a thrilling win in Newcastle 👇 pic.twitter.com/edQak4xzb9 — Arsenal (@Arsenal) September 28, 2025



Έσωσε τον Μουρίνιο ο Παυλίδης

Η Μπενφίκα δεν έπαιξε καλά εντός έδρας με την Ζιλ Βισέντε, όμως ευτυχώς για τον Μουρίνιο, είχε στην 11άδα του τον Βαγγέλη Παυλίδη. Άλλωστε Έλληνες και Da Luz, πάνε μαζί. Ο διεθνής φορ πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο μέρος, βοήθησε στην πολύ δύσκολη νίκη με 2-1, ήταν ο MVP του αγώνα και έβγαλε τον Ζοσέ από μια Special δύσκολη θέση καθώς είχε ήδη μια εντός έδρας απώλεια την προηγούμενη αγωνιστική. Ο 26χρονος, με αυτά τα 2, πήγε στα 37 γκολ με την Μπενφίκα σε 70 αγώνες [έχει και 13 ασίστ].



Ο Εστέβ «έκλεψε» τη δόξα από τον Χάαλαντ

Τι είναι πιο σπάνιο; Να πετύχει ο Χάαλαντ 2+ γκολ σε ένα ματς ή ένας παίκτης να βάλει 2 αυτογκόλ στον ίδιο αγώνα; Δεν χρειάζεται καν απάντηση, είναι ρητορική η ερώτηση. Στο Μάντσεστερ Σίτι - Μπέρνλι ο Νορβηγός φορ έκανε το 4-1 και το 5-1 στις καθυστερήσεις, ενώ ο αμυντικός των νεοφώτιστων, Μαξίμ Εστέβ, έστειλε δύο φορές την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, κάτι που έχουν κάνει μόλις 6 στην ιστορία της Premier League και 3 τα τελευταία 10 χρόνια.

Only three players have scored two own goals in a Premier League game across the last 10 seasons:



◎ Wout Faes vs. Liverpool

◎ Craig Dawson vs. Everton

◉ Maxime Estève vs. Man City



An unlucky double. ⚽⚽ pic.twitter.com/Li3otvJnBj — Squawka (@Squawka) September 27, 2025



Το «κόλλησε» στην ανατροπή της Μπριζ ο Τζόλης

Αυτό που κάνει σταθερά από πέρυσι με τη φανέλα της Μπριζ συνεχίζει και φέτος ο Χρήστος Τζόλης. Στον εκτός έδρας αγώνα με την Σταντάρ Λιέγης η ομάδα του έμεινε πίσω στο σκορ στο 8' όμως εκείνος με άψογη κεφαλιά ισοφάρισε μόλις δύο λεπτά αργότερα βοηθώντας έτσι στη νίκη με 1-2. Μετά από αυτό το τρίποντο η Μπριζ είναι στο -6 από την πρωτοπόρο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ενώ ο ίδιος έχει 5 γκολ σε 15 αγώνες.



Λίγο ακόμα και θα είχαμε ανατροπή από 0-6 στην Γερμανία!

Δεν μπορούμε να μην το ξαναγράψουμε. Οι Γερμανοί, δεν, θέλουν, να παίζουν, άμυνα. Η Φρανκφούρτη προηγήθηκε 0-5 στο ημίχρονο της Γκλάντμπαχ, έβαλε και 6ο στο ξεκίνημα της επανάληψης, όμως στη συνέχεια οι γηπεδούχοι πήραν μπροστά και μείωσαν σε ένα απίστευτο και για κάποιους «θεαματικό» 4-6 και είναι σαφές ότι λίγο χρόνο να είχε ακόμα η αναμέτρηση, δεν αποκλείεται και να βλέπαμε και το 6-6.

Mit drei Punkten mehr auf dem Konto rein in den Sonntag 👏

––––– #BMGSGE 4:6 | #SGE pic.twitter.com/V5JnLNSaqy — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) September 28, 2025



Ο Βλαχοδήμος κατέβασε ρολά και η Σεβίλλη του Αλμέιδα πήρε μεγάλο «διπλό»

Σημαντική εκτός έδρας νίκη που τη βάζει στο πρώτο μισό της βαθμολογίας της La Liga πέτυχε η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα έχοντας ως MVP έναν Έλληνα. Ο τερματοφύλακας, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, κράτησε το «μηδέν» με σούπερ επεμβάσεις πριν και μετά το γκολ του Άνταμς στο 87’ με το οποίο οι Ανδαλουσιάνοι απέδρασαν με το 0-1 από το Vallecas κόντρα στην Ράγιο και έφτασαν στους 10 βαθμούς έπειτα από 7 αγωνιστικές.