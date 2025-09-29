Ράσταβατς: «Παίρνω πάνω μου την ευθύνη, πρόβλημα τα κρούσματα απειθαρχίας»!

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Μίλαν Ράσταβατς μετά την ήττα από την Κηφισιά (1-3), στο Παγκρήτιο ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την εικόνα της ομάδας του, ενώ μίλησε και για κρούσματα απειθαρχίας.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το παιχνίδι του ΟΦΗ με την Κηφισιά: «Σήμερα καιγόμασταν με την διάθεση που είχαμε για να κάνουμε πράγματα μπροστά. Με συνεχόμενες κόκκινες κάρτες στα τελευταία παιχνίδια και σε σχέση με την συνθήκη αυτή, μας βγάζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Παίρνω τον πλήρη ευθύνη για το σημερινό αποτέλεσμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βρούμε την ηρεμία μας και να παίξουμε κανονικό ποδόσφαιρο με 11 ποδοσφαιριστές».

Για το αν σκέφτεται την παραίτηση: «Πρέπει να ηρεμήσουμε και να παίξουμε ποδόσφαιρο. Ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος, και εγώ αν ήμουν στην θέση του δεν θα ήμουν ευχαριστημένος. Ακόμα και οι καλύτερες ομάδες έχουν καλές και κακές στιγμές, εμείς δυστυχώς τώρα έχουμε μόνο κακές στιγμές. Ακόμα πιστεύω στους ποδοσφαιριστές μου και στην δουλειά μας».

Για τις συνεχόμενες αποβολές: «Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται από πέρυσι και ως τώρα δεν έχουμε τις λύσεις για αυτές τις συμπεριφορές. Ένα μέρος του γιατί συμβαίνει είναι γιατί έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από εμάς και επειδή δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε, νιώθουμε πίεση και πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση.

Είμαστε μια ομάδα που θέλει να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να το ευχαριστιέται. Θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό που παρουσιάζουμε αλλά πιστεύω πως θα ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα. Και ο Σαλσέδο θέλουν να παίζουν, θέλουν να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο για να κερδίζουν. Δεν είμαστε πολύ ώριμοι για να το διαχειριστούμε».

Για την εικόνα του ΟΦΗ μέχρι την αποβολή του Σενγκέλια: «Ναι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε, έπρεπε να βρουμε την προσαρμογή στο παιχνίδι του αντιπάλου και έπρεπε να κάνουμε κάτι που δεν έπρεπε να κάνουμε. Αυτή η προσαρμογή είναι μέρος της ποιότητας και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι πάνω σε αυτό».

Για τα κρούσματα απειθαρχίας: «Είναι πρόβλημα όμως εμείς κάνουμε αρκετά και παίρνουμε πολλές αποφάσεις μέχρι την τελική εικόνα. Έχουμε καλούς παίκτες και όσο είμαι σε αυτήν την θέση θα τους υποστηρίζω για πάντα».

Για το ότι ο ΟΦΗ έχει κάνει μόλις δύο νίκες από τον περασμένο Μάρτη: «Πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι δεν είναι εύκολο για τον ΟΦΗ να έχει μια συνέχεια από πέρυσι μέχρι τώρα γιατί για μένα η περσινή είναι μια από τις πιο πετυχημένες χρονιές, φτάσαμε στον τελικό του κυπέλλου. Αν θέλετε να δείτε μόνο τα αρνητικά στοιχεία της περασμένης χρονιάς μπορείτε να το κάνετε αλλά μπορείτε να δείτε και τα θετικά».