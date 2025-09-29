Kοντης: «Κερδίζοντας παιχνίδια έχουν άλλον αέρα οι ποδοσφαιριστές»

Στην αυτοπεποίθηση που δίνουν οι δύο σερί νίκες στους παίκτες του Παναθηναϊκού, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το ποδόσφαιρο είναι αγχωτικό άθλημα, το αγαπάμε για αυτόν τον λόγο. Μπορεί η νίκη να ήρθε στο τέλος, αλλά έτσι είναι πιο γλυκιά. Ήμασταν καλύτεροι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ελέγξαμε τον ρυθμό και δικαιούμασταν τη νίκη. Στο τέλος βάλαμε το πολυπόθητο γκολ, αυτό μας δίνει έξτρα αυτοπεποίθηση. Ψάχνουμε και ζητάμε τις νίκες, είμαστε ομάδα που θα παίξει μόνο για τη νίκη. Ελπίζω να μας δώσει ώθηση για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στη συνέχεια για το ματς με τον Ατρόμητο».

Για το τι κρατάει από την εμφάνιση στο Αγρίνιο: «Κρατάμε την υπομονή μας και το ότι δεν αλλάξαμε σε κανένα διάστημα τον τρόπο παιχνιδιού μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα. Πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε και αυτό με χαροποιεί. Θα πρέπει να βελτιωθούμε σε πολλούς τομείς, μέρα με τη μέρα θα είμαστε ακόμα καλύτεροι».



Για τη φυσική κατάσταση της ομάδας απάντησε: «Δεν είναι πάντα εύκολο να εξηγήσεις το θέμα της φυσικής κατάστασης. Αυτό που ξέρω εγώ σαν πρώην παίκτης και νυν προπονητής είναι ότι οι παίκτες κερδίζοντας παιχνίδια έχουν άλλον αέρα. Τα πόδια καμιά φορά βαραίνουν από συνθήκες όχι ακριβώς αγωνιστικές. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε μεγάλο ρόστερ, τους ενεργοποιούμε όλους και νομίζω ότι κι αυτός είναι ένας λόγος περισσότερης φρεσκάδας».

Για το γεγονός ότι η ομάδα έχει δύο συνεχόμενες νίκες με έξι γκολ τόνισε: «Αυτό που λέω πάντα είναι ότι ο ποδοσφαιριστής θέλει καθοδήγηση. Με σωστή καθοδήγηση σε ποιοτικό ρόστερ είναι εύκολο να δώσεις οδηγίες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι με βάση το πλάνο μας να δώσουμε τις σωστές οδηγίες και την ελευθερία. Είμαστε ο Παναθηναϊκός, πρέπει να είμαστε κυρίαρχοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι».