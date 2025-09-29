Κυριακόπουλος: «Στο ξεκίνημα της σεζόν δεν είχαμε αρχές στο παιχνίδι μας, είμαι πολύ χαρούμενος με Κόντη»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού, αναφέρθηκε στο πλάνο που έχει αποκτήσει το Τριφύλλι με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

Για την εμφάνιση κόντρα στον Παναιτωλικό: «Η ομάδα έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο λόγω και της θέσης της στην βαθμολογία. Τα πρώτα λεπτά δεν παίξαμε αρκετά καλά, νομίζω ότι το γκολ που δεχθήκαμε μας αφύπνισε λίγο. Στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιαστήκαμε καλύτεροι, κάναμε ευκαιρίες στο τέλος πήραμε αυτό που αξίζαμε.

Το ευρωπαϊκός παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό. Ο Παναιτωλικός είναι μια σκληρή ομάδα, ίσως να μας έλειπε η φρεσκάδα. Μετά το γκολ η ομάδα είχε την κατοχή της μπάλας, βοήθησαν και τα παιδιά που μπήκαν αλλαγή, κρατάμε τη νίκη και κοιτάμε τη συνέχεια».

Για τον Χρήστο Κόντη: «Εγώ προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος με τον Κόντη, η ομάδα πριν από κάθε παιχνίδι ξεκινάει με ένα πλάνο, κάνουμε καλή ανάλυση, θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Θεωρώ ότι στην αρχή της χρονιάς δεν υπήρχαν πάρα πολύ καλές αρχές στο παιχνίδι μας».