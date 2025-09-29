Σιέλης: «Συγγνώμη από τον κόσμο - Θα κάνουμε τα πάντα για να τους δώσουμε χαρά» (vid)

Ο Χρήστος Σιέλης ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του Παναιτωλικού, λόγω της ήττας από τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι οι Αγρινιώτες θα συνεχίσουν να τα δίνουν όλα σε κάθε ματς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σιέλης:

«Δεν έχω δει ακόμα το γκολ μου που ακυρώθηκε, από ότι μου είπαν ήταν αρκετά οριακό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι συγγνώμη στον κόσμο, που σε τέτοιο καιρό ήρθε να μας δει. Πραγματικά τα δώσαμε όλα αλλά δεν αρκεί αυτό, το μόνο θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό το παιχνίδι είναι η προσπάθεια των παιδιών, αλλά πάνω από όλα την προσπάθεια του κόσμου που ήρθε.

Ότι νιώθω γενικά δεν θα το κρατήσω. Ο κόσμος ήταν ο 12ος παίκτης μας, επίσης να τους αξίζει και ένα μπράβο που σε τέτοιες συνθήκες ειλικρινά μας βοήθησαν. Δεν ξέρω αν είναι τύχη η όχι, θεωρώ ότι η ομάδα βγαίνει μπροστά, κάναμε φάσεις. Πραγματικά δεν μπορώ να κρατήσω κάτι άλλο από την προσπάθεια των παιδιών, αλλά πραγματικά είναι κρίμα για αυτόν τον κόσμο. Από αύριο ξεκινάμε πάλι δουλειά, θα συνεχίσουμε να τα δίνουμε όλα και να κάνουμε αυτό το γήπεδο έδρα, όπως ήταν σήμερα και να τους δώσουμε λίγο χαρά.