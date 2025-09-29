«Χρυσός» σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Γερεμέγεφ: Όλοι οι βαθμοί που έχει δώσει με τα γκολ του

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έκανε για μια ακόμα φορά αυτό που ξέρει καλύτερα: να δώσει βαθμούς στον Παναθηναϊκό με δικό του γκολ στα τελευταία λεπτά.

Ο Σουηδός επιθετικός ήρθε στον Παναθηναϊκό για να έχει συμπληρωματικό ρόλο, αποτελούσε πάντα την δεύτερη ή την τρίτη επιλογή στην γραμμή κρούσης, όμως δεν έχει σταματήσει να δίνει πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του με τα γκολ του.

Σαν ένας άλλος... Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο Γερεμέγεφ έρχεται κατά κανόνα από τον «πάγκο» και λυτρώνει το «Τριφύλλι», αφού η αναμέτρηση του Αγρινίου ήταν η 6η εγχώρια στην οποία ο συγκεκριμένος παίκτης σώζει τους «πράσινους» στο δεύτερο ημίχρονο.

Είχαν προηγηθεί οι ισοπαλίες 2-2 με ΠΑΟΚ και Λαμία, στις οποίες σκόραρε το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, το «διπλό» με 0-3 στον Βόλο όπου πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ της ομάδας του αλλά και οι νίκες με 0-1 και 1-0 κόντρα σε Asteras AKTOR και Athens Kallithea αντίστοιχα.

Αναλυτικά τα παιχνίδια στα οποία ο Γερεμέγεφ έδωσε βαθμούς στον Παναθηναϊκό:

1/10/2023: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-2 (90+6’)

20/12/2023: Βόλος - Παναθηναϊκός 0-3 (64’, 72’)

17/2/2024: Παναθηναϊκός - Λαμία 2-2 (59’)

8/12/2024: Asteras AKTOR - Παναθηναϊκός 0-1 (90+4’)

22/12/2024: Παναθηναϊκός - Athens Kallithea 1-0 (82’)

28/9/2025: Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 1-2 (90+5’)