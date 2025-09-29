Ρενάτο, εσύ, σούπερ σταρ!

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τον Πορτογάλο που πρόσφερε στον Παναθηναϊκό προσωπικότητα για να φτάσει στο μεγάλο "διπλό" στο Αγρίνιο το οποίο μπορεί να του φτιάξει τη ζωή.

Τον είδαμε στη Βέρνη να ξεδιπλώνει την κλάση του με περίσσια ωριμότητα, όντας από τους κορυφαίους παίκτες του Παναθηναϊκού στο 1-4 επί της Γιουνγκ Μπόις. Όμως αυτό που συνέβη στο Αγρίνιο, μόλις 3 ημέρες αργότερα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

Ένα από τα βασικά μειονεκτήματα του τριφυλλιού, σε κάθε γκέλα, είναι η έλλειψη προσωπικότητας. Ποδοσφαιριστές που τρέμουν υπό το βάρος της ευθύνης. Αυτό ήρθε να αλλάξει ο Ρενάτο Σάντσες με την συναρπαστική εμφάνισή του κόντρα στον Παναιτωλικό. Ο Κόντης λογικά δεν τον ξεκίνησε αφού στο ροτέισον ήταν επιβεβλημένο να του δώσει ανάσες. Τον έριξε στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό και ο Πορτογάλος πήρε τον Παναθηναϊκό στην πλάτη του και τον κουβάλησε μέχρι το μεγάλο φινάλε.

Δεν θυμάμαι αν τον έκοψαν έστω μία φορά οι παίκτες του Γιάννη Πετράκη. Κάθε άνοιγμά του δημιουργούσε προϋποθέσεις για το τριφύλλι από τα πλάγια. Κάθε μπάσιμό του έσπαγε την πρώτη γραμμή άμυνας του Παναιτωλικού. Ο Ρενάτο "φώναζε" στους συμπαίκτες του ότι αυτό το παιχνίδι ΕΠΡΕΠΕ να το κερδίσουν, πάση θυσία. Και το κέρδισαν. Από δική του μαγική ασίστ στο 94', απίθανη γλυκιά σέντρα πάρε - βάλε στον Γερεμέγεφ. Μία ακόμη αλλαγή του Κόντη.

Ήμουν από εκείνους που είχα αντιμετωπίσει με διστακτικότητα τη μεταγραφή του Ρενάτο. Οχι, φυσικά, για την αδιαμφισβήτητη κλάση του, αλλά για την ευπάθεια στους τραυματισμούς που του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να παίζει και τώρα στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου ανήκει.

Από τη στιγμή, όμως, που ο Ρενάτο είναι καλά, είτε παίζει όλο το ματς είτε ένα ημίχρονο μπορεί να κάνει τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Το έδειξε και στην Ελβετία και στο Αγρίνιο. Στο δεύτερο είχε έξοχο συμπαραστάτη τον Τετέ. Ο Βραζιλιάνος ήταν επίσης "τρελαμένος" για το "διπλό". Σκόραρε γκολάρα -ενέργεια και τελείωμα- ήταν μονίμως πονοκέφαλος για την άμυνα του Παναιτωλικού, έδωσε ακόμη μία απάντηση σε όσους με περίσσια ανοησία αμφισβητούν την δεδομένη ποδοσφαιρική του αξία.

Ο Παναθηναϊκός του Κόντη έχει πλέον θησαυρό στα χέρια του με το "δύο στα δύο" σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί να "πατήσει" πάνω σε αυτά, να συνεχίσει να βελτιώνεται, να ανασάνει και να χαρεί.

Η ψυχολογία είναι σημαντικός παράγοντας στον αθλητισμό και έλειπε πολύ από το τριφύλλι.

Οπως και οι ορθολογικές επιλογές. Σαν κι αυτές που έκανε ο Κόντης όπου με την είσοδο των Ρενάτο και Σιώπη έφτιαξε το κέντρο του και με τον Γερεμέγεφ πήρε το ματς χωρίς να φορτώσει δύο φορ, αλλά κρατώντας πιστά το πλάνο του.

Για πρώτη ίσως φορά φέτος οι πράσινοι είχαν και την τύχη μαζί τους. Για λίγα εκατοστά γλίτωσαν το 2-1 από την αστεία έξοδο του Λαφόν και την κεφαλιά του Σιέλη, αλλά το ημιαυτόματο οφσάιντ απέδωσε δικαιοσύνη. Πάντως ο Γάλλος γκολκίπερ έχει πλέον "2 στα 2 γκάφες" μέσα σε λίγες ημέρες.

ΥΓ1: Ο Πέτρος Μάνταλος αποθεώθηκε στο ματς με τον Βόλο από όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ, κόσμο, διοίκηση, προπονητή. Σκεφτείτε πόσα έχει τραβήξει αυτό το παλικάρι. Πόσα έχει ακούσει κατά καιρούς από τους φίλους της ομάδας του.

Σκεφτείτε ότι δύο φορές ανέβηκε τον Γολγοθά των σοβαρών τραυματισμών αλλά επέστρεψε. Σκεφτείτε πως κάθε φορά που η ΑΕΚ "κατέρρεε" εκείνος βρισκόταν μονίμως στο στόχαστρο. Η ζωή όμως ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ αυτούς που αξίζουν.

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει γράψει το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ και όταν ολοκληρώσει την σπουδαία καριέρα του θα μνημονεύεται παντοτινά ως ένας εκ των κορυφαίων. Το αξίζει, το ζει.

Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να του ζητήσουν "συγνώμη" για όλα όσα αδίκως είπαν εναντίον του αυτά τα χρόνια. Κι αυτό όμως να συνέβαινε, εκείνος θα χαμογελούσε και θα προχωρούσε. Οπως έμαθε πάντα να κάνει με συνέπεια στην ποδοσφαιρική του καριέρα...

