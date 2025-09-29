Ίνγκασον: «Αποδείξαμε ότι έχουμε μέταλλο και χαρακτήρα» (vid)

Ο Σβέριρ Ίνγκανσον, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με ανατροπή στην έδρα του Παναιτωλικού, δήλωσε ότι οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα, ενώ τόνισε ότι θέλουν να νικήσουν και τα άλλα 2 ματς που απομένουν πριν την διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε ο διεθνής αμυντικός:

«Πιστεύω ότι σήμερα είχαμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού. Βεβαίως το ότι σφυρίχτηκε το πέναλτι μας δυσκόλεψε, όμως η ομάδα έδειξε ότι έχει αντίσταση, χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα προερχόμαστε από μια νίκη, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και μπορέσαμε να αποσπάσουμε τους τρεις βαθμούς.

Ήμαστε μια ομάδα που προσπαθεί για το καλύτερο, ήμαστε παίκτες απαιτητικοί, θέλουμε τη νίκη. Μην ξεχνάμε είχαμε πολλά ταξίδια, κάθε τρεις ημέρες παιχνίδι. Η περίοδος είναι ακόμα πολύ μακριά, όμως γίνεται rotation, μπαίνουνε και άλλοι παίκτες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παίξουν όπως και εγώ. Απόψε ο Γερεμέγεφ σκόραρε, ο Ρενάτο έκανε μια όμορφη ασίστ. Αντιθέτως ο αντίπαλος μας δεν έκανε ευκαιρίες, όμως δείξαμε ότι έχουμε χαρακτήρα, μέταλλο και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Πλέον κοιτάμε να νικήσουμε και τους άλλους 2 αγώνες που έχουμε πριν την διακοπή»